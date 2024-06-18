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Столтенберг сказав, як закінчити війну в Україні та від чого залежать терміни

Анна Ярославська
18 червня 2024, 07:47
286
Серйозні затримки і прогалини в наданні військової допомоги Україні вплинули на ситуацію на передовій, нагадав генсек НАТО.
Столтенберг сказав, як закінчити війну в Україні та від чого залежать терміни
Столтенберг пояснив, від чого залежить тривалість війни РФ проти України / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНІАН

Надійність і стабільність оборонної допомоги Заходу має прямий вплив на війну в Україні - від військової допомоги залежить тривалість російської агресії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до США і виступу в аудиторії Wilson Center у Вашингтоні.

За словами генсека Альянсу, Україна стане однією з найактуальніших тем на майбутньому саміті НАТО в липні, передає пресслужба НАТО.

"Після повномасштабного вторгнення Росії союзники по НАТО надали безпрецедентний рівень підтримки. Це було необхідно для українців, щоб дати відсіч і вижити як суверенна нація. Але цієї зими і весни ми спостерігали серйозні затримки і прогалини в наданні підтримки, що мало наслідки на передовій", - сказав він.

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Столтенберг підкреслив, що не можна допускати, щоб це повторилося.

"Ось чому я очікую, що на саміті лідери Альянсу погодяться з тим, що НАТО керуватиме координацією і наданням допомоги з питань безпеки та навчання для України", - заявив генсек альянсу.

Він додав, що саме з цією метою він запропонував довгостроковий фонд "зі свіжим фінансуванням щороку."

"Чим надійнішою буде наша довгострокова підтримка, тим швидше Москва зрозуміє, що не може на нас чекати, і тим швидше закінчиться ця війна. Це може здатися парадоксом, але шлях до миру - це більше зброї для України", - підкреслив Столтенберг.

Крім того, він привітав пакет допомоги для України на 60 мільярдів доларів, ухвалений Конгресом США у квітні.

"Це важливо і доповнює зусилля інших членів НАТО", - сказав Столтенберг.

Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив упевненість, що Харків витримає російський літній наступ, а Україна має шанс на перемогу у війні проти країни-агресора Росії.

Також генсек НАТО заявив, що Україна має повне право на знищення ракетних установок навіть на території РФ. Йдеться про ті установки, якими російські окупанти обстрілюють Харків і область.

Також Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією. Генсек НАТО вважає, що Росія найближчим часом не почне війну з Альянсом, оскільки всі ресурси витрачає на війну з Україною.

Хто такий Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг - норвезький державний і політичний. Прем'єр-міністр Норвегії (2000–2001 і 2005–2013). З 1 жовтня 2014 року - Генеральний секретар НАТО.

У вересні 2014 заявив про те, що українське питання стане пріоритетним для нього, пише Вікіпедія.

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війна в Україні НАТО військова допомога Йенс Столтенберг війна Росії та України
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