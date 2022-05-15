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Коли закінчиться війна і що буде з Путіним: астрологиня поділилася пророцтвом

15 травня 2022, 02:35

Путін погано закінчить – втратить владу і піде з життя.

Коли закінчиться війна і як розпадеться РФ – прогноз астролога/ Reuters, pixabay.com

Україна виганятиме ворога зі своєї землі у червні цього року. Російські окупанти не зможуть рухатися далі.

У той час точитимуться сильні бої і буде складно, проте кроки для витискання загарбників з України будуть успішними. Таким прогнозом поділилася астрологиня Анжела Перл в інтерв’ю для YouTube-каналу Наталії Мосейчук.

"Виганятимуть ворога з території України у червні. Або вороги почнуть зупинятися. Так, будуть втрати, буде складно. Будуть серйозні бої. Але ворога виганятимуть", – зазначила астролог.

Вона розповіла, що ще один складний період буде під Новий рік. Проте уже в серпні та вересні цього року на більшу територію України повертатимуться люди.

За словами Перл, можливе підписання певних документів між Україною та РФ, але проте їх буде важко назвати мирними угодами – вони будуть схожими на капітуляцію. Астрологиня прогнозує, що це може відбутися у березні наступного року.

При цьому вона зазначила, що війна може затягнутися.

"Боюсь, що це лише початок. Третя світова війна може бути дуже затяжною. Можлива у всіх точках земної кулі", – сказала вона.

За її словами Україна матиме шанс звільнити окупованій росіянами території Донецької та Луганської області, а також Крим.

При цьому на Росію чекає сильна трансформація – від неї можуть відійти деякі території. А Путін "погано закінчить" – він втратить владу і піде з життя. Проте після цього в РФ система залишиться та сама.

Раніше Анжела Перл прогнозувала, що Росію чекає зміна влади, заворушення та бойові дії на її території.

Також раніше астролог Наталія Борисенко зазначала, у травні 2022 року відбудеться переломний момент у війні проти Росії. Як кажуть астрологи, бойові дії ще будуть, але влітку Україна оголосить про перемогу.

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