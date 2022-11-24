Коли в Києві включать світло і воду: що відомо про ситуацію в столиці

На лівому березі Києва водопостачання було відновлено вранці, 24 листопада.
У Києві станом на ранок 24 листопада без світла залишаються 25% жителів міста. Водопостачання відновлено на Лівому березі, а на правому має з'явитися вже в першій половині дня.
Світло в Києві
"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста", - йдеться в повідомленні КМВА.
Транспорт
Громадський транспорт у місті працює як підземний, так і наземний. Замість трамваїв з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.
Вода
"На Лівому березі Києва водопостачання було відновлено. На правому березі подачу води повністю відновлять у першій половині дня. Всі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю", - додали в повідомленні.
Ракетний удар по Україні 23 листопада
23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.
В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті пропало світло, Інтернет, мобільний зв'язок.
Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.
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