Коли в Києві включать світло і воду: що відомо про ситуацію в столиці

Відключення світла / УНІАН

У Києві станом на ранок 24 листопада без світла залишаються 25% жителів міста. Водопостачання відновлено на Лівому березі, а на правому має з'явитися вже в першій половині дня.

Світло в Києві

"Без електропостачання, в режимі аварійного відключення залишається 25% відсотків житлового фонду міста", - йдеться в повідомленні КМВА.

Транспорт

Громадський транспорт у місті працює як підземний, так і наземний. Замість трамваїв з метою економії електроенергії на їхні маршрути вийшли автобуси.

Вода

"На Лівому березі Києва водопостачання було відновлено. На правому березі подачу води повністю відновлять у першій половині дня. Всі аварійні бригади та комунальні служби міста працюють над ліквідацією наслідків вчорашньої ракетної атаки на столицю", - додали в повідомленні.

Ракетний удар по Україні 23 листопада

23 листопада Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області є прильоти.

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті пропало світло, Інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води. Кличко закликав киян, про всяк випадок, запастися водою.

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