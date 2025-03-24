Коли в будинках Києва відключать опалення: у КМДА назвали точні терміни

У столиці цілодобово працювали 38 аварійних бригад "Київтеплоенерго".

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У будинках Києва опалення відключать протягом 3-4 днів / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Третій опалювальний сезон пройшов в умовах воєнного стану

Після завершення опалювального сезону місто починає готуватися до наступного

З огляду на масштаби столичної централізованої системи теплопостачання, процес вимкнення опалення займе 3-4 дні. Про це сказав заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

Він підкреслив, що вже третій опалювальний сезон пройшов в умовах воєнного стану. Незважаючи на ризики та складність періоду, комунальні служби міста не допустили збоїв у роботі, а всі аварійні ситуації усувалися оперативно. Теплопостачальні підприємства, зокрема "Київтеплоенерго", мали у своєму розпорядженні необхідні обсяги природного газу, закупили витратні матеріали для ремонту та обслуговування тепломереж, сформували запас палива для спецаварійних авто тощо.

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За його словами, у місті в цілодобовому режимі працювали 38 аварійних бригад комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Заступник голови КМДА наголосив, що одразу після завершення цього опалювального сезону місто починає готуватися до наступного. Зокрема, фахівці здійснюють регламентні роботи, реконструкцію та ремонт обладнання і мереж, накопичуючи запаси палива, витратних матеріалів тощо.

Тарифи - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні знову можуть зрости тарифи на водопостачання та водовідведення. Очікується, що ціни підвищать у два етапи, починаючи з 1 квітня 2025 року.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що найближчим часом в Україні не будуть підвищувати комунальні тарифи на електроенергію. Змін не буде і після закінчення опалювального сезону, наміченого на 30 квітня.

Водночас, у Міненерго повідомили, що деякі українці зможуть платити менше за електроенергію. Йдеться про тарифи на світло в опалювальний сезон.

В Україні за останній рік значно зросли ціни на житлово-комунальні послуги. Про це повідомили в Державній службі статистики.

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