Коли станеться перелом у війні на користь України - відповідь експерта

Коли буде перелом у війні 2022 - прогноз експерта / Фото УНІАН

Україна перейшла до маневреної оборони. Наступний етап - це проведення контрнаступу за тими напрямками, де це можливо. Про це розповів в інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За словами експерта, на фронтах Півдня і Сходу країни ситуація відрізняється.

"На Півдні зараз немає просування противника по землі. Тобто він зупинений, але там тривають збройні обстріли, наприклад, в Миколаєві або на південних кордонах Дніпропетровської області. В принципі, там вдалося реалізувати один з важливих етапів для оборони — зупинити активні наступальні дії та просування противника. На Сході ще до завершення реалізації цього етапу не дійшло, але якраз використанням маневреної оборони активно до цього рухаємося", - сказав Мусієнко.

Він пояснив, що таке маневрена оборона. Зокрема, це:

нанесення противнику важких асиметричних ударів;

виснаження сил противника;

спроби консолідувати ударні угруповання військ противника на одному-двох напрямках, де продовжувати стримувати його і в той же час на інших напрямках наносити удари по вогневих точках противника з перспективою переходу до контратакуючих дій.

За словами Мусієнка, подібна тактика військових дій себе виправдовує.

"Коли це буде реалізовано, почнеться підготовка до наступного етапу - проведення контрнаступу за тими напрямками, де це можливо. Але для цього нам потрібно відповідне озброєння. Поки в належній кількості та якості систем які ми потребуємо для стовідсоткового переходу до контратак, ми не маємо. Але з часом за допомогою наших партнерів ми таке озброєння накопичимо", - додав він.

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Як повідомляв Главред, генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг вважає, що війна Росії проти України найімовірніше підійде до свого завершення шляхом переговорів. При цьому Північноатлантичний альянс буде підтримувати Україну, щоби забезпечити їй сильну позицію на переговорах з країною-агресором РФ.

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