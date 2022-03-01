Коли загине 10 тисяч росіян: генерал назвав психологічну позначку війни для Росії

Генерал назвав психологічну позначку війни для Росії / Reuters

Втрати Росії у війні з Україною уже величезні, і постійно збільшуються – Москва не розраховувала на такий варіант розвитку подій.

Втрати почнуть серйозно впливати на росіян, коли ця кількість перетне психологічну позначку у 10 тисяч осіб. Таку думку висловив ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко, пише "Обозреватель".

За його словами, крапку у цій війні повинне було поставити захоплення Києва, проте столиця вистояла.

Романенко зазначив, що у ворога більше військового потенціалу, проте, якщо оцінювати цю війну зі стратегічної точки зору, то найважливіші перші три доби. Росія планувала проводити війну не більше тижня – саме на цей термін вона розрахувала свій ресурс.

"Але ми тримаємося, і супротивник не досяг переваги по локальних місцях – великих містах, таких як Харків, Херсон, Маріуполь, Миколаїв, Одеса. І головне – встояв Київ. Противник розраховував, що, взявши Київ, він зможе поставити крапку у війні. На їхню думку, раз немає столиці, значить, немає державного, військового керівництва країни. Поки що Росії це не вдалося. І це велике досягнення українських військових", – наголосив Романенко.

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Україна уже завдала противнику великих втрат у військовій силі і техніці. Проте найбільше російське суспільство відчує наслідки війни, коли під час вторгнення в Україну загине понад 10 тисяч людей.

"Наприклад, за всю Афганську війну Радянський Союз втратив 14 тис. своїх військових", – зазначив Романенко.

Також буде досить відчутно, якщо про взятих у полон і вбитих російських військових повідомлятимуть їхнім родичам у Росії, наголосив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив про сумарні орієнтовні втрати противника починаючи з першого дня війни 24 лютого і до сьогодні – вони становлять 5710 військових РФ, полонених – 200 осіб.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив: обстріли російськими військами мирних міст показують, що окупанти більше не мають сил воювати з озброєними українцями. Вороги поводяться як боягузи.

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