Коли НАТО збиватиме ракети РФ над Україною: експерт назвав 2 умови

З території Польщі можна закрити порівняно невелику частину території, але це дуже непоганий результат, вважає Ступак.

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Перехоплення ракет РФ над територією України / колаж: Главред, фото: Офіс президента, pixabay

Для того, щоб авіація Північноатлантичного альянсу допомагала перехоплювати російські ракети над територією України, потрібні політична воля та бюджет, вважає військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак, передає FREEДОМ.

"Два фактори — політична воля та наявність бюджету. Тобто кожен залп ракет — це гроші, це 4 млн дол., тобто це ж потрібно списувати, це бюджетні гроші. І в першу чергу — політична воля. Якщо є політична воля, то все інше буде набагато простіше. Я впевнений, там немає жодних юридичних проблем. Є потенційна ракета, яка летить у напрямку Львова і гіпотетично може за лічені десятки секунд перелетіти кордон й залетіти на територію Польщі. Вона збивається на випередження, так, на нашій території, так, уламки полетять на наші міста, будинки. Але ефект та шкода набагато менші, ніж якби прилетіла ціла ракета. Тому суто технічно тут проблем немає. Політична воля, звичайно, щоб був узгоджений бюджет, який виділяється. Усе це збито і все", — сказав він.

Військовий аналітик додає, що РФ розуміє тільки мову сили й будь-який прояв слабкості сприймає як провокацію для подальшої агресії. До того ж, за його словами, з території Польщі можна закрити порівняно невелику частину території.

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"Приблизно ми говоримо про відстань у 100 кілометрів — ось це можна. Тобто приблизно Львів, приблизно західні околиці міста Львова. Як на мене, це вже дуже непоганий результат, якщо хоча б така частина буде закрита. Тому що на цій території можна буде вже розмістити склади з паливом, якісь логістичні хаби, хай не озброєння, хоча б там продовольство, якась медицина, якісь виробничі майданчики, ремонтні бази під уже закритим небом з боку Польщі. Тобто для України це буде дійсно великий плюс, величезна підмога", — сказав військовим аналітик.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак закінчив Національну академію СБУ. З 2015 року-директор ТОВ "Мисливське господарство "Форест". У 2004-2015 роках обіймав оперативні та керівні посади в Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. У 2015 році був обраний депутатом Київської обласної ради від БПП "Солідарність" по 44 округу (Поліський район) в якості безпартійного, члена однойменної фракції. Член "регламентної" комісії облради. У 2019-му балотувався в народні депутати України 9 скликання від партії "Сила і честь" на позачергових парламентських виборах.

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