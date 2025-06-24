РФ зупинить війну лише у 2 випадках: Загородній описав обидва варіанти

Основні тези Загороднього:
- Росія змінить свої дії щодо України лише у двох випадках
- Найбільшу силу для того, щоб війна проти України зупинилася, буде мати лише смерть Путіна
Країна-агресорка Росія може змінити дії щодо України тільки у двох випадках.
Перший варіант – коли помре російський диктатор Володимир Путін. І саме ця ситуація матиме найбільшу силу, щоб зупинити війну. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.
"Дії Росії щодо України зміняться тільки після смерті Путіна. Усі нещодавні заяви Путіна свідчать про те, що він не відхиляється від своєї лінії. І це зрозуміло: у Путіна немає виходу з тієї ситуації, в яку він сам себе загнав", – каже експерт.
Інший варіант, коли Росія теоретично могла б почати діяти інакше щодо України – це в разі тиску на РФ Китаю.
"Однак велике питання – чи здатен Китай проконтролювати Путіна. Все-таки я вважаю, що зміни політики Москви щодо України можливі тільки після смерті Путіна", – підсумував Загородній.
Війна в Україні – останні новини
Як раніше повідомлялося, Росія визначили нові цілі для ударів по Україні – 5 міст в небезпеці. Політолог попередив, що обстріли з боку РФ будуть продовжуватися.
Також раніше Главред повідомляв, що Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ – з’явилися перші деталі. За останніми даними, внаслідок удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ поранення дістав один військовослужбовець.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив важливу заяву щодо переговорів і сказав, чи можливий компроміс із Путіним. Протидія російській агресії потребує системного тиску, наголосив глава держави.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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