Країни НАТО ухвалили підсумкову декларацію: як тепер змінилась роль України та РФ

Країни-члени НАТО прийняли підсумкову декларацію за підсмуками саміту Альянсу в якій згадується продовження підтримки України та загроза з боку РФ.

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В НАТО визначили нову роль для України та Росії / Колаж Главред, фото: nato.int, УНІАН, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

Росію визнано загрозою для НАТО

НАТО збільшить оборонні витрати до 5% ВВП

Країни НАТО взяли зобов'язання допомагати Україні за рахунок оборонних витрат

На саміті НАТО в Гаазі країнами-членами Альянсу було ухвалено рад важливих рішень, зокрема, Росію офіційно визнано довгостроковою загрозою для всього трансатлантичного простору, а підтримка України вперше зафіксована як складова колективної безпеки Альянсу. Водночас оборонні витрати союзників мають зрости до рекордних 5% ВВП. Про це йдеться у спільній декларації саміту, текст якої оприлюднила "Європейська правда".

Стаття 5 договору НАТО

На першому саміті НАТО після перемоги Дональда Трампа, який відбувся в Гаазі, держави-члени підтвердили незмінну відданість принципу колективної оборони — згідно зі статтею 5 Вашингтонського договору. США не лише не оскаржили цю формулу, а й погодилися на ключові для Європи та України формулювання щодо загроз з боку Росії та підтримки ЗСУ.

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"Напад на одного з нас є нападом на всіх", — підкреслено в декларації.

Росія — спільна і довгострокова загроза

НАТО офіційно визнала Росію довгостроковою загрозою для всього трансатлантичного простору.

"Об'єднані перед лицем глибоких безпекових загроз і викликів, зокрема довгострокової загрози, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки, а також постійної загрози тероризму, союзники зобов'язуються до 2035 року досягти щорічних інвестицій в обсязі 5% від ВВП на основні потреби оборони, а також на витрати, пов'язані з обороною і безпекою, щоб забезпечити виконання наших індивідуальних і колективних зобов'язань відповідно до статті 3 Вашингтонського договору", - йдеться у тексті декларації.

Саме ця загроза стала підставою для історичного рішення — союзники погодилися збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП до 2035 року.

Новий стандарт 5% ВВП включає:

3,5% — на основні оборонні потреби, включно з фінансуванням армії;

1,5% — на критичну інфраструктуру, кібербезпеку, оборонну промисловість та інновації.

Це означає зростання не лише кількості техніки та військових, а й інвестицій у підготовку до можливих криз — зокрема, у відповідь на гібридні загрози.

Підтримка України — частина оборони НАТО

Ключовий пункт декларації — офіційне включення витрат на підтримку України до національних оборонних бюджетів членів Альянсу. Таким чином, фінансування ЗСУ визнається частиною безпеки НАТО, що є потужним політичним сигналом.

"Союзники підтверджують незмінність своїх суверенних зобов'язань надавати підтримку Україні, безпека якої є внеском до нашої безпеки, і з цією метою включатимуть свої прямі пожертви на оборону України та внески у її оборонну промисловість до підрахунку власних витрат на оборону", — йдеться в документі.

Варто підкреслити, що рішення було прийняте на основі консенсусу — його підтримали всі країни-члени, включно зі Сполученими Штатами та Угорщиною.

Які країни стали членами НАТО і коли / Інфографіка: Главред

Відкриття ринку зброї — із застереженнями

НАТО також задекларувала готовність усунути бар'єри у торгівлі зброєю між членами Альянсу, аби посилити колективну оборонну спроможність. Проте гарантій для всіх країн не передбачено — деякі держави, як-от Туреччина чи Угорщина, можуть стикатися з обмеженнями через свої зовнішньополітичні зв’язки.

"Ми висловлюємо вдячність Королівству Нідерланди за велику гостинність. Ми з нетерпінням чекаємо на нашу наступну зустріч у Туреччині в 2026 році, а після того – на зустріч в Албанії", - йдеться у документі.

Саміт НАТО - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в рамках саміту НАТО в Гаазі лідери країн-членів планують затвердити рішення про збільшення оборонних витрат до 5% ВВП. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

На саміт вже прибули президенти України та США — Володимир Зеленський і Дональд Трамп, які провели двосторонні переговори. Цю інформацію підтвердив український президент.

Відкриваючи саміт, Марк Рютте наголосив, що він відбувається у надзвичайно небезпечний період для мільярда громадян країн-членів, оскільки, за його словами, агресивні сили намагаються роз'єднати Альянс. Про це пише The Guardian.

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Хто такий Марк Рютте? Марк Рютте (нід. Mark Rutte; нар. 14 лютого 1967, Гаага, Нідерланди) — нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 рік. Прем'єр-міністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 до 2 липня 2024 року. 26 червня 2024 призначений генеральним секретарем НАТО, заступив на посаду 1 жовтня 2024 року, пише Вікіпедія.

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