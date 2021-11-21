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Клієнтам Нової пошти блокують грошові перекази: розкрита нова підстава з посилками

21 листопада 2021, 20:53

NovaPay почала блокувати грошові перекази Нової пошти, стала відома причина.

Нова Пошта
У Новій пошті розповіли про нову шахрайську схему / УНІАН

Компанія Нова пошта виявили нову шахрайську схему. Це сталося після внутрішнього розслідування після того, як один клієнт заявив про втрату тонни горіхів.

У прес-службі Нової пошти розкрили механізм шахрайської схеми.

Головна фішка в тому, що в разі, якщо продавець погоджується і робить все, що йому сказали, шахраї оперативно підробляють документи і забирають вантаж замість нього.

Що відомо про нову шахрайську схему

  • шахраї під виглядом покупця знаходять товар на маркетплейсі (як правило, дорогий);
  • зв'язуються з продавцем, кажуть, що хочуть купити товар і пропонують зробити йому передоплату на банківську картку. Але як умова передоплати просять надати номер експрес-накладної про відправку товару, щоб нібито убезпечити себе від шахрайства продавця;
  • при відправці просять продавця вказати одержувачем себе, запевняючи, що ризику ніякого немає, адже вантаж відправляється фактично самому собі і ніхто інший його отримати не зможе;
  • і тільки після того, як передоплата на карту буде зроблена, потрібно буде змінити дані одержувача в мобільному додатку або бізнес-кабінеті.

"Визначити підроблені документи вкрай складно-оператор Нової пошти не має таких компетенцій і технічних засобів, він може лише зіставити ПІБ з паспорта з ПІБ зазначеного одержувача. Важливий момент: у таких схемах шахраї просять оцінювати вантаж за мінімальною вартістю, щоб менше платити за доставку", – йдеться в повідомленні.

NovaPay почала блокувати грошові перекази: в чому причина

Фінансова компанія NovaPay блокує клієнтам Нової Пошти грошові перекази. Один з клієнтів поскаржився на те, що його гроші "зависли" на рахунку. Пізніше ця людина надала всі документи, які необхідні для розблокування цих грошей. Але навіть при цьому доступ до коштів йому досі не повернули.

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Як пояснив в Facebook юрист Андрій Боганча, блокування йде в рамках фінансового моніторингу. При цьому в Новій пошті кажуть, що потрібно надати документи, що підтверджують підприємницьку діяльність.

Обов'язкова перевірка повинна здійснюватися, якщо мова йде про суми від 400 тисяч гривень. При цьому багато банків верифікують операції на суму від 150 тис. грн, але можуть заблокувати будь-яку суму, якщо вона здасться сумнівною.

Коли можуть призупинити фінансову операцію:

  • невідповідність доходів, коли людина отримує зарплату в 10-20 тис.грн щомісяця, а потім раптово пробує внести на рахунок 200 тис. грн.;
  • регулярні однотипні платежі. Наприклад, людина щодня отримує певну суму коштів і переводить в готівку її в банкоматі. Або кожен день по кілька разів отримує перекази від різних фізосіб.

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Нагадавши, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.

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