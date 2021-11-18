Чоловік залишився без посилки за 180 тисяч через "Нову Пошту": "Забрала інша людина"

Чоловік звинуватив працівників" Нової Пошти " / УНІАН

Житель Києва позбувся посилки, вартістю 180 тисяч гривень через неуважність працівників "Нової Пошти". Як розповів чоловік, в його посилці була одна тонна волоських горіхів.

Посилку співробітники "Нової Пошти" видали комусь іншому і не перевірили документи одержувача, повідомив він на Facebook-сторінці компанії.

"Ваші співробітники не надали ніякої інформації, що допомогла б встановити злочинця і повернути посилку (досі немає відео, досі немає ніякої реакції щодо дій співробітника, яка віддала посилку не перевіривши документи), прошу вас розібратися в даному епізоді, а в першу чергу компенсувати мені вартість посилки та доставки", - написав Олександр.

читайте такожНову Пошту оштрафували на сотні мільйонів за посилку на 500 гривень: що сталосяВін пояснив, що його посилку забрали сторонні люди, а співробітники відділення не перевірили документи та відмовилися надати будь-які дані про злочинця.

У "Новій пошті" відреагували

У коментарі під постом компанія повідомила, що вже подано запит до Служби безпеки.

"Доброго ранку, Олександр! Вже подали запит до колег зі Служби безпеки з даного приводу і очікуємо відповіді. Як тільки отримаємо інформацію, відразу вам напишемо. Будь ласка, необхідно почекати", - йдеться у відповіді компанії.

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