Кличко заговорив про переїзд киян через удари РФ: куди можуть переселити городян

Віталій Кличко не виключив переїзду частини киян у місця зі стабільним опаленням / Facebook в. Кличко, Olx / 8DBBI

У зв'язку із ракетними ударами РФ по цивільній інфраструктурі, жителям Києва можуть запропонувати тимчасовий переїзд.

Як заявив мер Києва Віталій Кличко, кияни можуть переїхати на зимовий період зі столиці в передмістя. Таку думку він висловив в ефірі національного марафону.

Разом з тим мер Києва підкреслив, що поки про повномасштабну евакуацію не йдеться.

"Якщо у когось із вас є будинок в передмісті Києва, якщо є знайомі або друзі з будинком, де є піч, тепло, незалежне водопостачання, то було б непогано розраховувати, щоб там тимчасово побути",-зазначив він.

При цьому мер Києва впевнений, що метою окупантів РФ є те, щоб українці переїхали на захід і залишили їм країну.

"Ми їм не потрібні, потрібна територія. Не дочекаються. Про евакуацію мова зараз не йде, але ми розглядаємо можливість того, що частина людей може переїхати в передмістя Києва: дитячі будинки, будинки людей похилого віку. Назвати евакуацією це не можна, а ось тимчасовий переїзд деяких груп населення ми розглядаємо. Але зараз мови про це не йде. Але нам потрібно мати різні сценарії дій", - додав Кличко.

Нагадаємо, радник мера Києва Володимир Бондаренко заявив про те, що повний блекаут в Києві - один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України.

"Один з найгірших сценаріїв – той, при якому в місті може не бути електроенергії протягом декількох діб, давайте говорити чесно", — підкреслив він.

Радник мера Києва зазначив, що місто зараз не розглядає сценарій евакуації як базовий, проте максимально готується до проведення опалювального сезону в таких умовах.

Ракетний терор РФ

23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці. Над містом піднімається дим.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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