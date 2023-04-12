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"Китаю подобається ідея": експерт пояснив гру Макрона з "автономністю" Європи від США

Андрій Ганчук
12 квітня 2023, 21:29 оновлено 12 квітня, 21:29
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На тлі повномасштабного нападу Росії на Україну стало зрозуміло, що Європа не може проводити самостійну політику в сфері безпеки, сказав Ілія Куса.
Макрон, ЄС
Макрон просуває ідею автономної політики Європи, в якій зацікавлений Китай - експерт / Колаж УНІАН

Китаю подобається ідея самостійної Європи, про яку почав говорити президент Франції Еммануель Макрон після візиту в КНР і зустрічі з її лідером Сі Цзіньпіном. Пекін хотів би працювати з Європою в обхід США. Китайці вважають таку риторику проявом важливого моменту, на якому сходяться позиції Пекіна і Парижа. Про це заявив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що заяви Макрона щодо потреби Європи в проведенні самостійної стратегічної політики пов'язані з підтримкою французьким президентом ідей, які просувалися ще за часів засновника П'ятої Республіки Шарля де Голля. Тоді висловлювалася точка зору про необхідність знизити залежність від США.

"Це давня ідея досить великої частини політичного істеблішменту Франції. Ще з часів Шарля де Голля вони вважали, що Європа повинна і здатна в багатьох питаннях діяти самостійно і критична залежність від Штатів – це не дуже добре. І Макрон як прихильник традиційного французького голлізму просуває цю ідею", - зазначив Куса.

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За його словами, ситуація з повномасштабним нападом Росії на Україну показала, що Європа не може впевнено вести політику в сфері оборони і безпеки.

"Це не нова концепція, але на тлі війни в Україні все це відійшло на другий план, тому що виявилося, що європейці не готові до дій у зовнішній політиці в питаннях безпеки і оборони", - пояснив експерт.

Як вважає експерт-міжнародник, Китаю подобається така риторика. Пекін бачить можливості співпрацювати з Європою в обхід США і чіпляється за подібні заяви Парижа.

"Китаю подобається ця ідея, адже він вважає, що чим більше автономії буде у Європи, тим більш імовірно, що можна буде працювати з європейцями без участі США. Тобто можна буде розвивати відносини з ЄС безпосередньо і особливо не озиратися на Вашингтон. Тому китайці вхопилися за ці заяви як за важливий момент, на якому сходяться позиції Пекіна і Парижа. До України це взагалі не має жодн ого відношення. Це - речі, які стосуються середньо - і довгострокової перспективи", - підкреслив Ілля Куса.

Підсумки зустрічі Сі Цзіньпіна і Макрона

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив свій триденний візит до Китаю. У поїздці він провів зустріч з главою КНР Сі Цзіньпіном. Вони обговорили питання співпраці двох країн, а також війну РФ проти України.

Сі Цзіньпін запропонував Франції виступити з "мирним політичним планом" завершення війни в Україні, який підтримає Пекін.

Макрон підкреслив, що завершення війни політичним шляхом має відповідати інтересам усіх сторін.

Після повернення з Китаю Макрон дав інтерв'ю американському виданню Politico, в якому заявив, що Європі слід знизити свою залежність від США, уникнути втягування в конфлікт між КНР і Штатами щодо Тайваню і працювати над запуском власної автономної стратегічної політики та розвитком оборонної промисловості.

Дивіться відео ТСН - Китай намагається переманити Францію на свій бік

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