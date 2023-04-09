Макрон після візиту до Китаю раптом закликав до автономії курсу Європи і зниження залежності від США

Європі слід розвивати власну оборонну промисловість і автономну стратегічну політику, сказав президент Франції Еммануель Макрон після поїздки до КНР.

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Європі потрібна своя автономна політика - Макрон / Колаж УНІАН

Європі потрібно знизити свою залежність від США і уникнути втягування до конфлікту між Китаєм і Штатами щодо Тайваню. Треба працювати над проведенням автономної стратегічної політики та розвитком своєї оборонної промисловості. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

В інтерв'ю Politico він сказав про те, що Європі слід вести свою автономну політику, щоб не потрапити до такої кризи, як конфлікт між Китаєм і США щодо Тайваню.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки. Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати (кризу - ред.) на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного", - вважає Макрон.

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Також, на думку французького глави держави, залежність Європи від США у сфері озброєнь і енергоносіїв посилилася. Потрібно працювати над розвитком своєї, європейської оборонної промисловості.

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ані часу, ані ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії і ми станемо васалами", - підкреслив Еммануель Макрон.

Підсумки зустрічі Макрона з Сі Цзіньпіном

Президент Франції Еммануель Макрон 7 квітня завершив триденний візит до Китаю.

Під час свого візиту він провів зустріч з головою КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили питання двостороннього співробітництва між Парижем і Пекіном, а також війну Росії проти України.

Глава Китаю заявив, що ніхто не зацікавлений у тривалій війні в Україні, тому потрібно "без зволікання перейти до політичного врегулювання".

Сі Цзіньпін запропонував Франції ініціювати свій "політичний мирний план" щодо війни проти України, який підтримає Китай.

Президент Франції Макрон підкреслив, що завершення війни в Україні політичним шляхом має враховувати законні інтереси всіх сторін.

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