Третя світова вже почалася: дипломат пояснив, чому Захід тримається осторонь та яка роль Китаю

Третя світова війна вже ведеться-Огризко / Главред

Третя світова війна вже триває, але тільки виключно руками українців, адже Захід поки вирішив триматися осторонь. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Третя світова війна вже ведеться. Просто вона, на превеликий жаль, ведеться виключно руками українців, тому що весь західний світ вирішив, що він поки буде триматися осторонь, але буде допомагати нам долати головну глобальну загрозу – Росію", - вважає дипломат.

Також він пояснив роль Китаю і Росії в міжнародній політиці.

"Дехто на Заході говорить про Китай. Тільки в такій спайці - Росія і Китай – ці країни становитимуть велику загрозу для світової демократичної спільноти. Якщо ж один із цих двох гравців буде переможений, а у мене немає жодних сумнівів в тому, що Росія буде переможена, Китай сам на пряму конфронтацію із західним світом не піде", - зазначив Володимир Огризко.

За твердженням дипломата, Третя світова війна "зараз має форму обмеженої".

"Третя світова війна вже триває, але має форму обмеженої. Вже сформувалася продемократична коаліція (або антиросійська, або антипутінська). Зате Росія намагається створити щось на зразок антидемократичної (або антизахідної) коаліції, і поки у неї це не дуже виходить. Адже навіть другий потенційний партнер Росії - Китай - навряд чи ризикне допомагати їй, аби не потрапити під каток економічних санкцій, які вже зараз руйнують економіку Росії на наших очах", - підсумував Володимир Огризко.

Також, як писав Главред, Огризко спрогнозував, чим закінчиться війна в Україні та як довго очікується бойових дій окупантів.

"Про поразку України ми не можемо говорити за визначенням, тому що українці – не рабський народ, вони ніколи не погодяться знову бути під російським ярмом. Тому варіант поразки не варто навіть обговорювати. Питання стоїть лише про терміни перемоги України, а вони залежать від того Як швидко ми отримаємо зброю і коли економіка Росії стане нездатною підживлювати путінський режим", - говорить дипломат.

Нагадаємо, дипломат Володимир Огризко зазначив, що в Росії живуть "раби", яким "потрібний хан, цар, імператор, президент". Тому "Путіна досі не знищили".

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