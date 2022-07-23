"Війна в Україні на роки не затягнеться": дипломат назвав терміни завершення війни

Володимир Огризко / Главред

Чим закінчиться війна в Україні і як довго можна очікувати бойових дій окупантів. Про це під час чату на Главреді розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

"Про поразку України ми не можемо говорити за визначенням, тому що українці – не рабський народ, вони ніколи не погодяться знову бути під російським ярмом. Тому варіант поразки не варто навіть обговорювати. Питання стоїть тільки про терміни перемоги України, а вони залежать від того, як швидко ми отримаємо зброю і як скоро економіка Росії стане нездатною підживлювати путінський режим", - говорить дипломат.

За його словами, війна на роки не затягнеться в Україні, як говорив генеральний секретар НАТО Столтенберг.

"Пану Столтенбергу треба переходити на роботу в Національний банк Норвегії, це було б кращим рішенням. На чолі НАТО повинна стояти людина типу Бориса Джонсона - рішучий, що дивиться вперед, а не повторює речі позавчорашнього дня. Тому краще залишити Столтенберга в спокої, нехай говорить що хоче. Війна в Україні на роки не затягнеться хоча б тому, що у російської економіки цих років немає", - говорить Огризко.

Експерт назвав кілька причин, чому РФ не вистачить ресурсів на війну.

"Якщо на початку наступного року захід повністю відмовиться від російської нафти, продовжать діяти санкції, а російська економіка буде рухатися тим же шляхом, що і сьогодні, то Росії нема за що буде годувати російську армію. Адже вже зараз зупиняються цілі галузі російської економіки: не працює безліч підприємств військово-промислового комплексу, зупинився завод з виробництва танків, зупиняється автомобільна промисловість, зупиняється літакобудування. Росія, на мою думку, зможе балансувати ще максимум півроку. З цього і можна зробити приблизний висновок про те, наскільки довгою буде ця війна", - додав він.

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