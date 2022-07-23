У Росії живуть "раби", їм потрібен "цар": Огризко розповів, чому росіяни не скинуть Путіна

У Росії живуть "раби", їм потрібен "цар" / Колаж Главред, УНІАН

У Росії живуть "раби", яким "потрібен хан, цар, імператор, президент". Через це "Путіна досі не знищили". Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Він зазначив, що народ Росії вже сформований так і почалося все ще давно.

"Росіяни - це люди, які виховані на тому, що є хан, цар, імператор, генсек, президент, і він є Божим помазаником, центром Всесвіту, і те, що він говорить, є єдиним правильним рішенням. Все інше - раби, неважливо, чи то вони біля цього царя, чи то подалі, чи то зовсім далеко. Це не має ніякого значення, бо все це ієрархія рабства", - сказав Володимир Огризко.

Він переконаний, що росіяни мовчать через те, що вони бояться, їх вже давно залякали в'язницею за найменший опір.

"На 20-мільйонну Москву протест 100 тисяч людей - це крапля в морі. Порівняйте це з нашим 3-мільйонним Києвом, коли вийшло 500 тисяч людей на вулиці - і поліція (тоді ще міліція) зникла, бо не могла нічого зробити проти такої волі людей. У Москві такого собі уявити просто не можна", - додав Огризко.

Колишній міністр заявив, що в Росії немає вже вільних ЗМІ, всі цивільні організації "під ковпаком", навіть електронні ЗМІ тримають під тотальним контролем, а демонстрації або акції протесту зовсім заборонені.

Він додав, що російське суспільство за всі віки свого існування "ніколи не жило за демократичними правилами".

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Як повідомляв Главред раніше, Путін пережив п'ять спроб замаху. Тепер він оточив себе елітною командою снайперів, боячись за своє життя. Першу спробу намагалися здійснити під час візиту Путіна до Азербайджану, другу - хотіли підірвати машину, третю - у Британії мав вистрілити снайпер.

Четверту спробу повинен був зробити чеченець, а п'ята спроба виявилася невдалою. Останню спробу нібито здійснили вже після повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, в Росії вже почався процес розколу. Буряти вийшли на мітинг і заявили про своє бажання вийти "з-під крила Путіна" і отримати незалежність, як окрему державу.

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