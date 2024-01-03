'Кинджали' по Києву Росія вистріляла останніми: скільки атак РФ ще чекати

Росія має обмеження щодо застосування "Калібрів".

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Українцям слід готуватися до нових ударів Росії найближчими днями / Колаж Главреда. Фото: ДСНС

Україні слід очікувати щонайменше ще кількох комбінованих атак з боку Росії. При цьому у своїй тактиці РФ робить ставку на виснаження ППО, щоб "Кинджали" не було чим перехоплювати, розповів в інтерв'ю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

За його словами, як щодо запасів, які Росія створила до цього часу, так і щодо можливості виробництва "Кинджалів", мова йде про десятки таких ракет.

"Тому логічно очікувати щонайменше кілька подібних масованих атак, адже саме такий реальний запас РФ здатна накопичити", - вважає Мельник. відео дня

Він зауважив, що в атаці на Київ 2 січня "Кинджали" застосовували останніми.

"Розрахунок росіян, очевидно, був на те, що хвилі безпілотників, а потім крилатих та балістичних ракет виснажать українську систему ППО. Тому що запас ракет протиповітряної оборони не безмежний, потрібен час на перезавантаження, і вони, ймовірно, розраховували, що на момент пуску "Кинджалів" їх просто не буде чим перехоплювати", - пояснив Мельник.

А ось щодо застосування "Калібрів" у росіян є певні обмеження у кількості пускових установок.

"Росіяни змушені враховувати обмеження їхньої наявності, необхідність збереження стратегічного резерву та можливість відновлення ракет промисловою потужністю", - відповів Мельник.

Олексій Мельник Олексій Мельник - співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підполковник запасу ЗСУ, учасник миротворчих операцій Організації об'єднаних Націй. У Збройних силах України працював заступником командира авіаційної бази з льотної підготовки.

Масована атака РФ на Україну 2 січня

У ніч на 2 січня і вранці у вівторок Росія атакувала Україну, випустивши по областях, в тому числі по Києву, не менш як 70 крилатих ракет Х-101/ Х-555/ Х-55 і 10 аеробалістичних "Кинджал".

Є жертви і руйнування інфраструктури у великих містах України. Зокрема, сталася пожежа у багатоповерхівці столиці, а в Харкові через обстріл Росії постраждали вже понад 40 осіб. Всього, за словами президента Володимира Зеленського, 2 січня через ворожі дії поранення отримали 92 людини, 4 загиблих.

Силами ППО знищено 72 повітряні цілі з 99 випущених Росією.

За словами Олега Жданова, такі масовані російські атаки по українським містам зараз можуть відбуватися доволі часто. Експерт заявив, росіяни зможуть знову масовано атакувати Україну в залежності від того, скільки вони готувались до цих ударів. Якщо підготовка тривала декілька місяців, то ракети накопичені, розподілені між аеродромами і готові до використання.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат підтвердив, що через кілька днів може бути новий масований обстріл України.

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є шаблони певні ... Питання в ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити в наступний раз. І чи зможуть вони поповнити цей запас", - зауважив Ігнат.

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