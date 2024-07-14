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Кількість перевалила за сотні: скільки Росія "вивалила" на Україну ракет за тиждень

Яна Ставська
14 липня 2024, 14:43
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На початку цього тижня основними "цілями" ворога були медичні заклади Києва та житлові будинки.
Кількість перевалила за сотні: скільки Росія
РФ била по лікарнях Києва / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, Костянтин і Влада Ліберови

Починаючи з 8 липня російські окупанти випустили у бік Україні понад 700 авіаційних авіабомб, поділився президент Володимир Зеленський.

Статистику щодо ворожих цілей Зеленський проілюстрував кадрами руйнувань у Києві та Дніпрі.

Ворог застосував проти України цілий арсенал ракет і дронів.

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"Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет", — зазначив Зеленський.

Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору, наголосив він.

  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС

Ракетна атака РФ на Україну - останні новини

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

У ніч проти 14 липня РФ знову випустила по Україні ракети і дрони. ЗСУ звітували про 6 знищених повітряних цілей противника. Моніторингові канали писали про вибухи у Дніпропетровській області.

Військовий експерт Владислав Селезньов же вважає, що Росія ударами по скупченню людей намагатиметься примусити Україну до миру на своїх умовах, застосовуючи так звану тактику шоку й трепету.

Удари Росії по Україні та відключення світла

З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.

Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.

Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.

Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

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війна в Україні Володимир Зеленський війна Росії та України ракетний удар
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