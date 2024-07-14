Кількість перевалила за сотні: скільки Росія "вивалила" на Україну ракет за тиждень

На початку цього тижня основними "цілями" ворога були медичні заклади Києва та житлові будинки.

https://glavred.net/ukraine/kilkist-perevalila-za-sotni-skilki-rosiya-vivalila-na-ukrajinu-raket-za-tizhden-10580678.html Посилання скопійоване

РФ била по лікарнях Києва / Колаж Главреда. Фото: ДСНС, Костянтин і Влада Ліберови

Починаючи з 8 липня російські окупанти випустили у бік Україні понад 700 авіаційних авіабомб, поділився президент Володимир Зеленський.

Статистику щодо ворожих цілей Зеленський проілюстрував кадрами руйнувань у Києві та Дніпрі.

Ворог застосував проти України цілий арсенал ракет і дронів.

відео дня

"Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет", — зазначив Зеленський.

Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору, наголосив він.

Ракетна атака РФ на Україну - останні новини

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

У ніч проти 14 липня РФ знову випустила по Україні ракети і дрони. ЗСУ звітували про 6 знищених повітряних цілей противника. Моніторингові канали писали про вибухи у Дніпропетровській області.

Військовий експерт Владислав Селезньов же вважає, що Росія ударами по скупченню людей намагатиметься примусити Україну до миру на своїх умовах, застосовуючи так звану тактику шоку й трепету.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред