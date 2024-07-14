Кількість перевалила за сотні: скільки Росія "вивалила" на Україну ракет за тиждень

Починаючи з 8 липня російські окупанти випустили у бік Україні понад 700 авіаційних авіабомб, поділився президент Володимир Зеленський.
Статистику щодо ворожих цілей Зеленський проілюстрував кадрами руйнувань у Києві та Дніпрі.
Ворог застосував проти України цілий арсенал ракет і дронів.
"Лише від початку цього тижня Росія застосувала проти України більш ніж 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет", — зазначив Зеленський.
Масштабу цього зла має відповідати й масштаб рішень на захист життя. Кожен партнер може вплинути на ситуацію, може зміцнити захист від терору, наголосив він.
Ракетна атака РФ на Україну - останні новини
За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.
У ніч проти 14 липня РФ знову випустила по Україні ракети і дрони. ЗСУ звітували про 6 знищених повітряних цілей противника. Моніторингові канали писали про вибухи у Дніпропетровській області.
Військовий експерт Владислав Селезньов же вважає, що Росія ударами по скупченню людей намагатиметься примусити Україну до миру на своїх умовах, застосовуючи так звану тактику шоку й трепету.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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