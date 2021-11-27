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Киянин незаконно зводить пентхаус на даху 18-поверхівки: люди в шоці

27 листопада 2021, 11:43

Спочатку господар квартири на останньому поверсі добудував балкон.

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Незаконне будівництво на даху Київської багатоповерхівки / скріншот з відео

В Києві жителі однієї з багатоповерхівок на даху свого 18-поверхового будинку виявили, по суті, ще одну квартиру. Незаконну добудову робить власник квартири на останньому поверсі.

Близько 30 квадратів даху вже відгороджені стіною, а вихід на захоплену частину – через персональні сходи з квартири, яка внизу, розповіли у сюжеті "ТСН".

Будівництво йде повним ходом

На даху вже побудована кімната без вікон, безліч відводів для розеток. Більш того, прямо на даху знаходиться бетономішалка.

Про забудову свого даху мешканці будинку випадково дізналися від мешканців сусіднього, які надіслали їм фотографії незаконного будівництва.

читайте такожНайкращі ідеї для облаштування балкона: як зробити простору зону з мінімальної площіПочалося ж все ще навесні - з прибудови балкона. У квартирі на верхньому поверсі, власник якої тепер захопив і дах – розібрали глуху фасадну стіну. Замість неї тепер вихід на балкон і вікна від підлоги до стелі.

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Скарги не допомагають

Із заявами в держструктури люди звернулися відразу після появи балкона, адже ніякого дозвільного документа власник квартири нікому не надавав.

В архітектурно-будівельному контролі підтверджують, що будівництво балкона і забудову даху — вони не погоджували. Наступного тижня, через пів року після першої скарги, нарешті візьмуться за це питання на своїй комісії. Тільки після розгляду його на комісії буде прийнято відповідне рішення, за результатами якого і буде проведена перевірка.

Власника квартири ніхто в очі не бачив

Всі спілкуються з його представником. Юрист Юлія Назаренко каже, що у людей є два варіанти: змиритися з цим або судитися. Знести вже побудоване можна тільки добровільно або за рішенням суду.

Раніше Главред зібрав підбірку найжахливіших промахів в оформленні житла, щоб допомогти господарям уникнути найпомітніших помилок в інтер'єрі.

Автор: Сергій Кущ
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