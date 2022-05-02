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Пекло під Києвом: орки ґвалтували 15-річну дівчинку на очах матері, що вмирала

2 травня 2022, 21:59

Коли дівчинка втрачала свідомість, її обливали холодною водою і продовжували гвалтувати.

Буча 5.04.2022
Волонтер розповів про звірства окупантів на Київщині / УНІАН

На тимчасово окупованих територіях Київської області війська РФ вбивали і ґвалтували мирних жителів, а також займалися мародерством.

Про це в інтерв'ю виданню Гордон розповів колишній журналіст з Казахстану Костянтин Гудаускас, який після початку вторгнення став волонтером на Київщині.

За його словами, він розвозив гуманітарку по Ворзелю, перекидаючи пакети з продуктами через паркани будинків, де ще залишалися люди.

"Повернувся, сів у машину, рушив з місця і зрозумів, що не один в салоні. Обернувся і побачив втиснуте в підлогу маленьке тіло і замучені очі дівчинки, повні сліз: "Врятуйте мене, будь ласка", - говорить він.

Волонтер каже, що не пам'ятає, як дістався Києва, оскільки їхати йому довелося близько трьох годин. По дорозі дівчинка розповідала про те, як окупанти увірвалися в їх будинок і підстрелили її маму, від чого вона повільно стікаючи кров'ю вмирала ще два дні. Весь цей час 15-річну дівчинку ґвалтували на її очах.

"Це були не чеченці, а росіяни. 20-річні пацани. Вони говорили, що так будуть чинити з усіма українськими жінками, щоб вони більше ніколи не народжували українських дітей", — розповідає Гудаускас.

Коли дівчинка втрачала свідомість, її обливали холодною водою і продовжували гвалтувати. Одного разу окупанти дорвалися до одного з винних погребів і напилися так, що забули зв'язати свою жертву. Тоді вона і втекла і застрибнула в першу-ліпшу машину. В даний час дитину відправили в Європу на реабілітацію.

"Ця історія вбила в мені людяне ставлення до росіян. До цього я думав, що не всі вони однакові, є якісь нормальні. Але підсумок цієї війни для мене однозначний: нормальних росіян просто немає", — зазначив волонтер.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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Ворзель війна Росії та України
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