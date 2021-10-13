Київ скували передсвяткові затори: які вулиці слід об'їхати

Київ скували Затори / УНІАН

Сьогодні ввечері в столиці утворилися величезні затори - так, рух транспорту ускладнено переважно в центрі міста, а також на вулицях, де сталися аварії, свідчать дані Google Maps.

Правий берег

На правому березі Києва затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, де сталося щонайменше чотири аварії, на вулиці Басейній, вулиці Саксаганського, на проспекті Перемоги біля Шулявки, там теж сталося ДТП.

Також рух ускладнено на вулицях Довженка, Хрещатик, Січових Стрільців, на Володимирському узвозі, вулицях Саперно-Слобідській, Валерія Лобановського і на Великій Окружній дорозі.

Пробки спостерігаються на Південному мосту і мосту Патона.

Лівий берег

На Лівому березі ситуація краща. Тут затори спостерігаються на Харківському шосе, Броварському проспекті, на перехрестях Здолбунівської з Урлівською, Михайла Драгоманова та проспектом Григоренка. Рух також ускладнено в районі Позняків і на Осокорках.

Раніше Главред писав про те, що українці з абсолютно різних міст стали помічати, що користуватися таксі останнім часом стало дорожче. У свою чергу перевізники запевняють, що не регулюють вартість поїздки штучно – все залежить від попиту, кількості вільних машин та інших зовнішніх факторів.