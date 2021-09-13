В Україні подорожчали послуги таксі: де платять найбільше та чи є спосіб зекономити

Послуги таксі в Україні подорожчали / УНІАН

Українці з абсолютно різних міст стали помічати, що користуватися таксі останнім часом стало дорожче. Своєю чергою перевізники запевняють, що не регулюють вартість поїздки штучно – все залежить від попиту, кількості вільних машин та інших зовнішніх факторів.

Так, наприклад, у столиці України на вартість впливають затори, тоді як у не пікові години тарифи переважно на звичному рівні. Про подорожчання повідомляють також і в Херсоні, і інших містах. Чому ціни ростуть та чи є спосіб заощадити, розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Раніше було дешевше. Взагалі ціни останнім часом не подобаються. Вони виросли десь, мені здається, на 30%. Ціни зросли, а якість послуг при цьому залишилася незмінною", – каже мешканка столиці, яка періодично замовляє таксі.

Власник однієї зі столичних служб таксі запевняє, що на вартість у Києві впливають затори, які за останній рік збільшилися колосально. "Вартість палива не настільки зросла. І взагалі бензин, дизель або газ – лише 20% ціни проїзду. Тож через зростання вартості літра на гривню чи дві, послуга таксі не може подорожчати на третину. Зараз на ціну проїзду здебільшого впливають затори", – пояснює він.

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І саме тому – цінове плигання. Адже одна і та сама дорога в різний час завантажена по-різному. Проте у легальних перевізників таких різких стрибків немає. Максимум – 25-30%. В рази ростуть ціни у так званих "агрегаторах". Це додатки, які зв’язують клієнта з випадковим водієм, який також користується програмою. Часто такі "таксисти" не мають жодних прав легально працювати. Є такі випадки, коли посередники намагаються просто на цій ситуації заробити.

Тому щоб зекономити гроші, можна спробувати пошукати легальну службу таксі вашого міста і віддавати перевагу їй. Так, базові ціни у таких перевізників вищі, ніж у диспетчерських службах. Проте ціна стрибати різко не буде. До того ж із легальним таксі можна зекономити і час, адже лише такі перевізники мають законне право пересуватись смугами громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що в ряді міст України подорожчає проїзд у маршрутках. Зокрема, з 15 вересня 2021 року проїзд у маршрутних автобусах подорожчає в Одесі. Замість нинішніх семи гривень одеситам доведеться платити 10, а на деяких маршрутах – 11. Також подорожчання проїзду очікуються в Запорізькій та Дніпропетровській областях.