У Чорному морі військовий корабель України зазнає лиха

Військовий корабель України отримав пошкодження в Чорному морі

Через погіршення погодних умов військовий корабель ВМС ЗСУ отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Розпочато рятувальну операцію, повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"Після оцінки обстановки, було схвалено рішення щодо постановки корабля на якір з метою забезпечення проведення заходів по боротьбі за живучість", - уточнили в пресслужбі.

Розпочато рятувальну операцію. У ній задіяні кораблі і катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС.

У військовому відомстві зазначили, що екіпажу вдалося стабілізувати аварійну ситуацію. Загрози життю для військових моряків і ризику втрати корабля немає.

"Зараз триває операція з надання допомоги аварійному кораблю і повернення його до пункт постійної дислокації", - уточнили у ВМС.

Раніше Главред писав про те, що американські військові в рамках навчань SINKEX, які проходили в Тихому океані біля Гавайських островів, знищили списаний фрегат Ingraham типу Oliver Hazard Perry. В результаті обстрілу корабель розколовся навпіл і затонув.