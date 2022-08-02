Кожна ракета влучає в ціль: навіть американці були здивовані, як ЗСУ використовують HIMARS - генерал

Кожна ракета HIMARS руйнує міст або склад боєприпасів окупантів / Вікіпедія

Російським окупантам не вдалося знищити жодної установки HIMARS, які Україна отримала від США. Українські бійці навчилися майстерно з їх використовувати - кожна ракета влучає в ціль.

Про це розповів командувач військами оперативного командування Південь, генерал-майор Андрій Ковальчук в інтерв'ю Tablet magazine.

За його словами, союзники України побачили надзвичайну економічну ефективність того, як ми використовуємо ракети.

"Навіть американці були здивовані тим, як ефективно ми використовували ці системи. Адже кожна ракета влучає в ціль. Кожна ракета руйнує міст або склад боєприпасів", – сказав він.

Командувач ОК Південь закликав західних партнерів активізувати поставки ще більшої кількості артилерійських систем.

При цьому країна-агресор Росія витрачає на незначні у військовому плані цілі ракети за мільйони доларів. За словами Ковальчука, в проміжку між втратою російського обладнання на острові Зміїний та затопленням російського флагманського корабля Москва РФ розтратила технології на мільярд доларів тлише у водах Одеси.

Зазначимо, в РФ вже двічі поширювали брехливі повідомлення про те, що нібито їм вдалося знищити в Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS. Якщо порахувати їхні заяви, то виходить, що вони "знешкодили" набагато більше таких установок, ніж США взагалі дали Україні.

1 серпня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS. Тепер окупантів будуть лупити ще чотири установки.

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