Катастрофічні втрати РФ: ЗСУ знищили понад сто танкових батальйонів ворога

Такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше $9 млрд, зазначили в Міноборони.

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ЗСУ знищили тисячі танків РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, УНІАН

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Сили оборони знищили понад три тисячі танків РФ

Втрати ворога в бронетехніці перевищують $9 млрд

З початку 2024 року ЗСУ уразили понад 3 тис. російських танків або 102 батальйони, повідомило Міністерство оборони України.

"З початку 2024 року Сили оборони України знищили і підбили 3179 танків армії рф. У танковому батальйоні - 31 танк. Тобто за 10 місяців поточного року українські захисники вивели з ладу умовно 102 танкових батальйони окупантів", - ідеться в повідомленні на сайті МО.

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Як зазначається, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом доби 12 травня українські підрозділи вразили 31 танк окупантів. Таким чином, за добу армія РФ втратила знищеними та підбитими цілий танковий батальйон.

Повідомляють, що такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора щонайменше $9 млрд. Це приблизна сума, що ґрунтується на підрахунках за середніми світовими цінами на цей тип озброєння (за інформацією з відкритих джерел).

Що таке Міністерство оборони України? Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

"$9 млрд, наприклад, це приблизно 16 річних бюджетів міста Челябінськ, де найгірша екологічна ситуація в РФ. Водночас замість розв'язання внутрішніх соціальних проблем керівництво країни-агресора продовжує вкидати величезні суми у війну", - наголошується в повідомленні.

/ mod.gov.ua

Раніше повідомлялося, що російська армія внаслідок атаки на свою колону могла втратити до півтисячі солдатів, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, раніше в Рильському районі в селі Октябрське було зафіксовано пожежу. У Мережі повідомляли про удар по російській військовій колоні в Курській області.

Як повідомляв Главред, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко сказав, що в колоні були строковики РФ.

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