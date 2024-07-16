Катастрофічна атака РФ на гольф-карах: в Forbes здивували тактикою ворога

Вороги на мотоциклах і квадроциклах не мають шансів на успіх у протистоянні з захисниками України, пише Forbes.

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Атака РФ на гольф-карах / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, flickr

В понеділок, 15 липня, чи незадовго до цього, біля міста Куп'янськ Харківської області армія країни-агресорки РФ здійснила "катастрофічну атаку". Про це пише Forbes.

Зазначається, що противники пішли в атаку на щонайменше п'яти гольф-карах, завантажених піхотою, ворожі транспортні засоби підірвали українські воїни, "зупинивши атаку і, ймовірно, завдавши важких втрат росіянам".

"Намагаючись замінити знищену бронетехніку новою бронетехнікою - або нещодавно збудованою, або знятою з тривалого зберігання - Кремль оснащує дедалі більше підрозділів транспортними засобами цивільного зразка, включно з квадроциклами Desertcross 1000-3 китайського виробництва, а також китайськими та білоруськими мотоциклами для бездоріжжя", - йдеться в повідомленні видання. відео дня

Крім того, в Forbes підкреслили, що вороги на мотоциклах і квадроциклах не мають шансів на успіх у протистоянні з захисниками України, що окопалися, та яких підтримують артилерія і дрони.

"Посилення броні на квадроциклах і мотоциклах за допомогою антидронних кліток, схоже, не дуже допомагає, оскільки додаткова броня сповільнює і без того недостатньо потужні транспортні засоби, роблячи їх більш уразливими для інших форм української вогневої потужності", - наголошується в матеріалі.

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Наступ РФ на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, у Харківській області підрозділи Сил оборони України зуміли відновити втрачені раніше позиції. Як ідеться в огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), українські захисники досягли успіху в районі Вовчанська.

Також Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

Крім того, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

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