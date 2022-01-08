Катастрофа МАУ у Ірані може бути військовим злочином: в Україні закликали перевірити 9 осіб

Літак МАУ було збито Іраном 8 січня 2020 року / Reuters

Україна веде власне розслідування щодо катастрофи українського літака МАУ Boeing-737 рейсу PS752, який прямував у напрямку Тегеран-Київ. Існують факти, що вказують на те, що крах авіалайнера є не помилкою, а військовим злочином. Напередодні збиття літака фіксувалася ситуація протистояння Ірану та США з ознаками збройного конфлікту. Системи ППО навколо аеропорту Тегерана перебували в бойовій готовності. Слід перевірити 9 іранських військових на причетність до злочину. Про це заявив колишній заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

У своєму матеріалі на Радіо Свобода він пише про те, що Україна проводить власне розслідування за фактами умисного вбивства двох і більше осіб, яке було скоєно способом, небезпечним для життя багатьох осіб; умисного пошкодження майна, що спричинило загибель людей, і порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту з попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Катастрофа МАУ під Тегераном може бути військовим злочином

Мамедов каже про те, що розслідування трагедії просувалося б набагато краще у тому випадку, якби Іран надавав належну допомогу. Іранська сторона після аварії літака надала доступ фахівцям з України до місця падіння авіалайнера, але вони могли тільки спостерігати за тим, як бульдозер збирає уламки лайнера. Крім того, весь час інформація слідства Ірану була засекречена.

Як стверджує він, сьогодні існують факти, що дозволяють розглядати трагічний інцидент як військовий злочин, а не помилку. В якості аргументу Мамедов наводить факт загострення відносин між США та Іраном, яке сталося напередодні аварії літака. Зокрема, 3 січня 2020 року в Пентагоні заявили про завершення операції з вбивства генерала Сулеймані. 8 січня, коли збили український літак, Іран завдав ракетних ударів по двох військових базах Штатів у Іраку. Ймовірно, що іранські системи ППО навколо аеропорту Тегерана були в бойовій готовності в очікуванні можливої відповіді з боку США або союзників Вашингтона.

Список осіб, які можуть бути причетні до катастрофи МАУ

Гюндуз Мамедов пише, що українське слідство має перевірити причетність до злочину всіх осіб і детально проаналізувати звіт Асоціації членів сімей і загиблих, який було опубліковано в листопаді 2021 року. У звіті наводяться важливі аргументи щодо кваліфікації злочину та спростування відомостей, наданих Іраном під час досудового розслідування.

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За його словами, потрібно перевірити низку осіб, яким інкримінується службова недбалість, необережність і неналежне виконання службових обов'язків. Це військовослужбовці нижніх ланок Корпусу вартових ісламської революції та іранської армії.

Капітан Мехді Хосраві (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

Перший лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheiro);

Третій лейтенант Саєд Ахмад Мірі (Seyed Ahmad Miri, оператор);

Перший лейтенант Магамад Маджид Эслам Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

Капітан Саджад Мохаммаді (Sajjad Mohammadi);

Майор Хамед Мабхут (Hamed Mabhout);

Бригадний генерал Алі Акбар Сейдун (Ali Akbar Seydoun);

Другий бригадний генерал Ібрагім Сафаї Кіа (Ibrahim Safaei Kia);

Полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

Главред повідомляв: у травні минулого року Верховний суд провінції Онтаріо виніс вердикт про те, що аварія літака МАУ у Ірані 8 січня 2020 року була скоєним навмисно терактом. Суддя дійшов такого висновку на підставі розгляду матеріалів справи спеціалістами. У Ірані назвали висновок безпідставним і заявили, що у інстанції немає юрисдикція для прийняття таких рішень.

Катастрофа літака МАУ

Літак Міжнародних авіаліній України, що прямував за маршрутом Тегеран-Київ, зазнав аварії у Ірані 8 січня 2020 року. На борту цивільного лайнера Boeing 737 перебувало 176 осіб. Серед них 11 українців, зокрема 9 членів екіпажу. У літаку перебували громадяни Британії, Німеччини, Швеції, Ірану, Канади та Афганістану.

читайте такожКатастрофа МАУ під Тегераном: експертиза не підтвердила умисне знищення літака - ЗМІУ Тегерані за три дні після авіакатастрофи визнали, що літак МАУ було збито Іраном. Президент Хасан Рухані заявив, що літак збили "в результаті ненавмисної людської помилки". Він пообіцяв притягнення винних до відповідальності.

У підсумковому звіті Іран назвав причиною аварії літака МАУ "помилку оператора системи ППО". В Україні заявили, що звіт став "збіркою маніпуляцій". У Києві вважають, що Тегеран намагається виправдатися і піти від відповідальності.

У лютому минулого року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що розвідка Канади отримала аудіозапис, на якому людина, голос якої схожий на голос глави МЗС Ірану Джавада Заріфа, каже про можливі причини катастрофи авіалайнера МАУ. Як вказується в повідомленні, міністр припустив, що лайнер могли збити навмисно.

У МЗС Ірану заявили, що інформація про наявність аудіозапису з "голосом Заріфа" не відповідає дійсності.