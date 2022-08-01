Кастрація і жорстоке вбивство полоненого ЗСУ: в ОГП розповіли про садиста-окупанта

Військовий РФ-садист / скріншот

Після отримання ряду доказів буде оголошений в міжнародний розшук разом з подільниками російський солдат-садист, який на камеру кастрував українського військовополоненого.

Як розповів генпрокурор Андрій Костін в ефірі загальнонаціонального телемарафону в слоті 1+1, для оголошення в міжнародний розшук необхідно мати беззаперечні докази щодо осіб, які вчинили злочин.

"Зараз є інформація про кількох осіб, але станом на даний момент ще немає беззастережної інформації про особу, яка вчинила цей злочин. Як тільки ми зможемо отримати беззастережні докази, то цій особі буде оголошено про підозру і ця особа буде оголошена в міжнародний розшук", — повідомив Костін.

За його словами, кримінальне провадження у цій справі відбувається за частиною 2 статті 438 – порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Нагадаємо, днями в мережі з'явилося моторошне відео, на якому російські солдати знущаються над полоненим українцем. У ролику російські військові відрізають полоненому бійцю ЗСУ канцелярським ножем геніталії.

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