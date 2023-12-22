Касетні та некеровані: Росія планує атакувати Україну новою зброєю

Росія цього року вперше продемонструвала реактивний снаряд, яким планує бити по Україні.

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Росія планує атакувати Україну новою зброєю / колаж: Главред, фото: УНІАН

У планах військової промисловості на 2024 рік в Росії є виробництво 10 тисяч нових некерованих реактивних снарядів, з яких 5 тисяч буде направлено в окупований Крим. Про це повідомили телеканалу "Еспресо" головний редактор DE Олег Катков.

За словами Каткова, це новий тип боєприпасу, який застосуються за допомогою літаків Су-25, штурмовиків і вертольотів. Реактивний і некерований снаряд в калібрі 80 мм є версією C-8.

Катков стверджує, що РФ продемонструвала цей снаряд тільки в 2023 році, оскільки в 2022 над ним ще йшла робота.

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Він також додав, що 5 з 10 тисяч планують передати в центр підготовки армійської авіації в Джанкой, де розташована бойова база РФ.

"Це касетний некерований реактивний снаряд, який випускається зі стандартних блоків типу Б-8. Його дальність не оголошена, значиться більше 4 км. Заявлена вага - 7,7 кг. при чому снаряд містить близько 20 окремих осколково-кумулятивних елементів",- розповів військовий експерт.

До того ж, як повідомив Катков, використання таких снарядів має низьку точність, але з касетними некерованими снарядами досягає нівелювання низької точності за рахунок площі ураження.

Атаки на Україну

Нагадаємо, в ніч на 22 грудня російські окупанти атакували Київ ударними дронами-камікадзе. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.

Також, начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на окупованій частині Херсонщини в одній із громад російські загарбники на очах рідних вбили дитину.

Крім іншого, військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що квартири киян періодично стають "ціллю" російських ракет і дронів-камікадзе, як сталося напередодні в Києві, коли БПЛА вдарив по житловому будинку.

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