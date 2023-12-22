Батьки за це платять: у Росії бандити "лікують" дітей від гомосексуальності

У Росії діють закриті табори для лікування від гомосексуалізму.

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У Росії бандити "лікують" дітей від гомосексуальності / колаж: Главред, фото: УНІАН

У Росії батьки готові платити і платять бандитам за те, що вони крадуть дітей з нетрадиційною орієнтацією і в закритих центрах проводять їм лікування від цієї "хвороби". Про це з посиланням на людей, які пережили цей досвід, повідомило видання Washington Post.

За словами людей, яким довелося побувати в цих установах, вони схожі на маленькі в'язниці, призначені для хворих на алкоголізм, наркоманію або душевнохворих.

Стало відомо, що багато хто туди потрапив тому що їх обдурили або вкрали, після чого утримували в "таборах" місяцями. Вони розповіли, що їм доводилося терпіти побої, приниження і примус зізнаватися у своїй "деструктивності" через залежність від гендерної ідентичності. При цьому, методи застосовувалися як для тих, кого лікують від наркотичної або алкогольної залежності.

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Виданню вдалося поговорити з 23-річною трансгендерною небінарною людиною, яка пройшла дев'ять місяців "лікування" в реабілітаційному центры в Алтайському краї Сибіру.

Дівчина розповіла, що в центр її заманила власна мати під приводом супроводу під час операції на серці, після чого вже невідомий чоловік в центрі силою відібрав у неї телефон, годинник, особисті речі і закрив всі замки.

Вона також додала, що її били, кидали в річку, змушували до втрати свідомості знову і знову виконувати фізичні вправи, крім іншого, примушували до вживання нейролептичних препаратів, призначених для психічно хворих людей.

У річці "пацієнти" повинні були купатися щодня вранці, навіть при мінусовій температурі.

Жертва, яка пережила знущання, розповіла, що щоб допомогти їй "відчувати себе чоловіком", її змушували виконувати чоловічу роботу. Наприклад, колоти дрова або каструвати свиню.

"Мені дали хірургічний ніж та інструкції, як це зробити.... Але я не змогла закінчити. У мене стався сильний напад паніки, і з того часу я все більше і більше схилялася до суїциду".

23-річна дівчина спробувала втекти через місяць після тортур, проте за це їй вибили кілька зубів. Таких спроб було кілька, поки не вдалося зв'язатися з поліцією і її не звільнили.

У свою чергу адвокат, який раніше працював у правозахисній групі у справах ЛГБТ розповів виданню, що більшість людей виходили з подібних центрів психічно зломленими.

У виданні акцентують увагу на тому, що перевірити інформацію з перших вуст неможливо, проте вона збігається з тим, що публікують незалежні російські ЗМІ та міжнародні правозахисні групи.

Нагадаэмо, російські офіційні особи пригрозили подати до суду через публікацію в швейцарській газеті Neue Zurcher Zeitung мема з президентом РФ Володимиром Путіним. Причиною послужила стаття у виданні NZZ під назвою "супергерої і лиходії нарощують свою ударну силу в Інтернеті".

При цьому стаття супроводжувалася фотографією Путіна з червоним клоунським носом і райдужними смугами на обличчі, яка спочатку була опублікована в Твіттері.

Також, відома уругвайська актриса і співачка Наталія Орейро (зірка колись популярної латиноамериканської мильної опери "Дикий ангел"), в жовтні 2021 року разом з сином отримала громадянство країни-агресора РФ. Однак тепер у неї російський паспорт збираються відняти. Приводом послужив виступ Орейро на ЛГБТ-прайді в Аргентині.

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