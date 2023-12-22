Росіяни розстріляли дитину на очах у батьків - голова Херсонської ОВА

Херсонська обласна прокуратура уточнила, що росіяни вбили неповнолітнього хлопця на території Каховського району.

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Окупанти застрелили дитину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, deepstatemap

Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що на окупованій частині Херсонщини в одній із громад російські загарбники на очах рідних вбили дитину.

"Я отримав з громади лівого берега повідомлення, що російські окупанти вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Це сталось 20 грудня. Вони це зробили просто на очах у родини. Мати там трохи не з'їхала з розуму, її врятували з петлі. Страшна ситуація...", - сказав голова ОВА, передає "Суспільне".

За його словами, хлопчик десь проходив і начебто щось фотографував. Окупанти схопили дитину, привели додому і застрелили на очах у родини.

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Херсонська обласна прокуратура уточнила, що росіяни вбили неповнолітнього хлопця на території Каховського району. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Ситуація в окупованій частині Херсонщини

Нагадаємо, що росіяни масово атакують Херсонщину "шахедами" нового зразка. Окупанти цілять по навчальних закладах, житлових кварталах, багатоповерхівках. Вчора повністю згорів гуманітарний штаб Червоного Хреста.

Війська РФ потіснили ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Українські воїни ведуть із російськими окупантами бої в населеному пункті Кринки на Херсонщині, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Окупанти тиснуть на лівобережжя Херсонщини та засипають бомбами. На лівобережжі Херсонщини ЗСУ продовжують утримувати плацдарми. Окупанти дійсно намагаються засипати наші позиції керованими авіаційними бомбами.

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