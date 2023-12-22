Мобілізація у ЗСУ українських чоловіків за кордоном: дві країни вже висловилися

Німецьким депутатам думка щодо призову українських чоловіків сподобалась, а ось Естонія пояснила, чому не видаватиме громадян, котрі втекли, Україні.

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В Україні планують посилити мобілізацію / Колаж Главреда, фото: УНІАН

Німецькій опозиції сподобалась ідея депортації українських чоловіків для мобілізації в Україні. Водночас в Естонії вже заявили, що в українських служб відсутні такі повноваження на території її країни. Наразі Верховна Рада тільки розробляє законопроект, законних важелів упливу на призовників, які втекли з України, у командування немає.

Як пише Spiegel, депутат Бундестагу Родерик Кізеветтер з партії "Християнсько-демократичний союз" заявив про близько 200 тисяч українських чоловіків призовного віку, які проживають у Німеччині і яких "не вистачає в Україні, щоб підтримати Батьківщину у війні".

Зокрема, він підтримав позбавляти таких українців виплат і не надавати їм прихисток.

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"Це також питання справедливості щодо солдатів, які б'ються, та їхніх сімей. Звісно, ці українці зможуть потім спробувати подати заяву на прихисток. Проте у нас немає зобов'язань автоматично надавати їм прихисток. Німеччина також могла б, наприклад, призупинити виплату соцдопомоги для цієї групи", - сказав він.

В Естонії ж заявили, що не мають підстав видавати Україні таких громадян.

"В України немає законних підстав запитувати нас про видання зазначених громадян, як і в нас немає підстав їх видавати", - сказав керівник департаменту прикордонної та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Мягі у коментарі Postimees.

Мобілізація в Україні

Напередодні міністр оборони України Рустем Умеров дав велике інтерв'ю німецьким ЗМІ, у якому було згадано про плани призову українців за кордоном. Після чого у Міноборони уточнили, що йшлося про заклик до всіх українців долучатися до ЗСУ, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.

А втім у Верховній Раді наголосили, що Мінооборони та Генштаб розробляють комплексний законопроект для мобілізації та військового обліку чоловіків, які залишили Україну. За словами народного депутата Вадима Івченка, в перші дні засідання парламенту в січні 2024 року законопроект буде представлений у вигляді проекту і висунутий для голосування парламенту в першому читанні.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував призов іще 500 тисяч осіб "найближчим часом". Питання мобілізації, зазначив Данілов, порушувалося на чотирьох Ставках.

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