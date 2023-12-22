"У ППО РФ багато дірок": БПЛА влучили в ціль на території Росії – джерело в ГУР

Багато дронів-камікадзе, які атакували російські області, потрапили в ціль, кажуть в ГУР.

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РФ атакували дрони-камікадзе / Колаж : Главред, Фото: УНІАН, 22 окремо механізована бригада

Стали відомі нові подробиці атаки українських безпілотників на військові об'єкти країни-окупанта РФ 22 грудня.

При цьому багато дронів-камікадзе, які атакували російські області, влучили в ціль, повідомив співрозмовник УП у військовій розвідці України.

Незважаючи на те, що в РФ заявили про нібито збиття безпілотників в Московській, Брянській і Калузькій областях, багато БПЛА в результаті влучили в ціль, але поки немає інформації, куди саме, відзначило джерело.

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"Кремлівські рупори традиційно відрапортували "всі дрони збиті". Натомість альтернативна інформація вказує, що в системі ППО РФ ще достатньо дірок, щоб "збиті дрони" досягали заданої мети... Значна частина долетіла за призначенням", - додав співрозмовник.

Раніше повідомлялося про те, що дві області Росії атакували невідомі дрони. Влада РФ оголошувала операцію з перехоплення БПЛА, в ряді російських аеропортів вводили обмеження.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Росія масовано атакувала південь України. В Одеській області пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура.

Як раніше повідомлялося, Юрій Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ. Використання "Шахедів" власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонці. За словами Ігната, важливо збільшувати виробництво власних дронів.

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