"У ППО РФ багато дірок": БПЛА влучили в ціль на території Росії – джерело в ГУР

Стали відомі нові подробиці атаки українських безпілотників на військові об'єкти країни-окупанта РФ 22 грудня.
При цьому багато дронів-камікадзе, які атакували російські області, влучили в ціль, повідомив співрозмовник УП у військовій розвідці України.
Незважаючи на те, що в РФ заявили про нібито збиття безпілотників в Московській, Брянській і Калузькій областях, багато БПЛА в результаті влучили в ціль, але поки немає інформації, куди саме, відзначило джерело.
"Кремлівські рупори традиційно відрапортували "всі дрони збиті". Натомість альтернативна інформація вказує, що в системі ППО РФ ще достатньо дірок, щоб "збиті дрони" досягали заданої мети... Значна частина долетіла за призначенням", - додав співрозмовник.
Раніше повідомлялося про те, що дві області Росії атакували невідомі дрони. Влада РФ оголошувала операцію з перехоплення БПЛА, в ряді російських аеропортів вводили обмеження.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Росія масовано атакувала південь України. В Одеській області пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура.
Як раніше повідомлялося, Юрій Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ. Використання "Шахедів" власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонці. За словами Ігната, важливо збільшувати виробництво власних дронів.
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