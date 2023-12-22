Загроза нових ударів РФ по Києву: Жданов назвав ймовірні цілі окупантів

Військові РФ можуть вишукувати "мертві зони" для радіолокаційних станцій, зазначив Олег Жданов.

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Олег Жданов не виключає підготовку нових ударів РФ по Києву / Колаж: Главред, Фото: УНІАН , defence-ua.com

Військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що квартири киян періодично стають "ціллю" російських ракет і дронов-камікадзе, як сталося напередодні в Києві, коли БПЛА вдарив по житловому будинку.

Як підкреслив він у коментарі ТСН.uа, висотні будинки в місті створюють штучні перешкоди.

Тому можуть утворюватися так звані "мертві зони" для радіолокаційних станцій, що створює умови для того, щоб дрони могли "проскакувати", говорить експерт.

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Він також не виключив, що курсом безпілотників, якими вдарили по Києву, можуть полетіти російські крилаті ракети, проте повністю відтворити шлях "Шахеда" вона не може.

Співрозмовник також попередив, що крім безлічі військових об'єктів у Києві, куди хоче влучити ворог, цілями можуть бути промислові зони, при цьому російська армія може цілеспрямовано бити по житлових будинках, щоб тероризувати цивільне населення.

Військовий експерт розповів, що в кожен "Шахед" вкладаються координати якихось об'єктів на території Києва, які росіяни хочуть уразити.

"Хоча я не виключаю варіанти, коли вони можуть завдавати ударів по житлових масивах для того, щоб дратувати населення, змушувати нас погоджуватися на мир за всяку ціну. Житлові будинки теж можуть бути ціллю", — додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що 22 грудня РФ атакувала дронами Київ. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.

Нагадаємо, що РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600. Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення атакують Україну різними ракетами та безпілотниками, зазначив Юрій Ігнат.

Як відомо, раніше Юрій Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ. Використання" шахедів " власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонці. За словами Ігната, важливо збільшувати виробництво власних дронів.

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