Стосується всіх новобудов: Рада підтримала обов'язкові будівництва бомбосховища

Бомбосховище / УНІАН

19 червня Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 7398, що передбачає зміни в процесі планування і забудови територій.

Відповідно до опублікованого на сайті ВРУ документа, йдеться про забезпечення вимог цивільного захисту при будівництві нового житла.

Тепер, жодну новобудову не дозволять звести, якщо там не буде передбачено бомбосховище.

Укриття має захистити людей:

від вибухів;

вибухових хвиль;

ураження небезпечними хімічними, радіоактивними та іншими речовинами.

На регіональному та місцевому рівні зміни передбачають Доповнення містобудівної документації розділом з інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

"Затвердження зазначеної містобудівної документації за відсутності такого розділу забороняється", - повідомили автори законопроекту в пояснювальній записці.

Війна в Україні

Раніше Главред повідомляв, куди можна сховатися, якщо поруч з вами немає бомбосховища.

Крім того лікар-терапевт назвала список ліків, які потрібно взяти з собою бомбосховище.

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