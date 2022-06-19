Завдання США – допомогти Україні перемогти Росію: Києву буде надана підтримка – посол

Україна не зазнає поразки у війні з Росією - США/ Вікіпедія, pixabay

Україна не зазнає поразки у відбитті військової агресії Росія. Вашингтон надаватиме підтримку Києву й надалі. Такі дії надзвичайно важливі як для української держави, так і для європейської безпеки. Штати розуміють наслідки російського вторгнення, які виходять за межі України. Про це заявила американський посол Бріджит Брінк.

У інтерв'ю для Голосу Америки посол США в Україні сказала про те, що Київ не програє війну Москві. Підтримка української держави продовжуватиметься. Це важливо не тільки для України, а й для безпеки Європи.

читайте такожСША та Китай спільними зусиллями пережовуватимуть Росію наступні півстоліття"Україна не зазнає поразки, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Як я вже згадувала, це дуже важливо для України і дійсно важливо для європейської безпеки", - зазначила дипломат.

За словами посла, російський напад на Україну обурливий з моральної точки зору. Штати повинні забезпечити мир і безпеку у Європі. Наслідки війни виходять за межі держав. Тому Вашингтон повинен допомогти Києву перемогти.

"У інтересах Америки забезпечити мир і безпеку в Європі - це життєво важливо. Тому наслідки дійсно виходять далеко за межі України. Ми всі чудово розуміємо, що поставлено на карту. Саме тому ми тут: щоб допомогти Україні здобути перемогу", - підкреслила Бріджит Брінк.

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Війна Росії проти України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба зробив заяву, згідно з якою Україні потрібно якнайшвидше отримати достатню кількість військової техніки від Заходу, щоб переломити ситуацію на користь ЗСУ. За словами дипломата, якщо Київ переможе Москву на полі бою, Путін не застосує ядерну зброю, тому що він не самогубець.

Президент Росії Володимир Путін звинуватив західний світ у тому, що РФ напала на Україну. За його словами, Москва пішла війною проти Києва, мовляв, через відмову Заходу обговорювати гарантії безпеки російській державі.

Більш того, він забув про "адекватність" вимог Росії щодо тих же гарантій безпеки і перекрутив Статут Організації об'єднаних націй.

"Захід принципово відмовився виконувати раніше взяті на себе зобов'язання. Досягти з ним будь-яких нових домовленостей виявилося просто неможливим. У ситуації, що склалася на тлі зростаючих для нас ризиків і загроз, рішення Росії щодо проведення спеціальної військової операції було вимушеним, важким, безумовно, але вимушеним і необхідним. Це рішення суверенної країни, у якої є безумовне право, засноване, до речі кажучи, на Статуті ООН, відстоювати свою безпеку", - підкреслив Путін.

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