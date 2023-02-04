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Карась спрогнозував, куди і як будуть наступати ЗСУ в найближчі пів року

4 лютого 2023, 13:04
Боєць ЗСУ Євген Карась каже - вороги переміщають з півночі Луганської області свої війська під Бахмут. І українська армія отримує гарний шанс для удару.
Карась, ВСУ
Карась спрогнозував, куди і як будуть наступати ЗСУ в найближчі півроку / колаж фото УНІАН

Протягом найближчих шести місяців українські війська будуть наступати в районі Запорізької області і в північних районах Луганської області. Про це заявив в інтерв'ю Главреду військовослужбовець ЗСУ та лідер організації С14 Євген Карась.

"У цьому півріччі стоятиме питання Запорізької області та Північної Луганщини. Саме ці напрямки для нас найбільш перспективні, тому що на Кремінній ми вже просунулися, і наші військові вже знаходяться від неї в двох кілометрах. Якщо Росія не мала б резерву, там би вже було цікаво, зараз ми їх дотискаємо. Росіяни перекидають звідти війська на південь Бахмута для просування", − сказав він.

Як вважає Карась, наступ ЗСУ буде прямо залежати від обсягу постачання західної зброї і швидкості його освоєння.

"Ну і Мелітополь - нам достатньо просування на 30-40 кілометрів для того, щоб привести до колапсу росіян на південній ділянці фронту. Там усюди буде паніка - вони будуть тікати, виводити війська, і Південна Херсонщина може бути віддана ними без бою. Заздалегідь гадати важко - все буде залежати від того, як вони будуть наступати, в якій кількості надійде озброєння, як ми його освоїмо. Як те, що вже випробувано на практиці, буде знищувати при масштабуванні", - сказав він.

На думку Карася, офіцери-спеціалісти Генштаба вже детально розробляють різні варіанти планів наступу ЗСУ на російських окупантів.

"Зараз було два відбори в ССО, тому важливо те, як ці сили будуть залучені і якою буде їх взаємодія. Є дуже багато факторів, які важко вгадати. Але в цілому динаміка в кількості техніки, озброєння на той час буде на нашу користь. Очевидно, що Генштаб знайде, як це використовувати, щоб отримати максимальний результат", − сказав він.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Контрнаступ ЗСУ: чого чекати

Відомий військовий експерт Олег Жданов заявив – вихід на узбережжя Азовського моря є головним завданням Збройних сил України.

"Або треба йти на узбережжя Азовського моря, причому в будь-якому місці. У будь-якому місці треба розтинати на дві частини угруповання російських військ і виходити на узбережжя Азовського моря, неважливо в районі Маріуполя, в районі Бердянська, в районі перешийка, неважливо. Треба відсікати і виходити на узбережжя", — казав експерт.

До того генерал американської армії у відставці і колишній головком сил НАТО в Європі Бен Ходжес заявляв - Збройні сили України звільнять Крим від російських окупантів до кінця наступного літа, тобто до кінця серпня 2023 року.

За його словами, для визволення півострова не обов'язково кидати танки на штурм Перекопу. Щоб витіснити російські війська з Криму, достатньо регулярно обстрілювати шляхи постачання півострова (а цих шляхів лише два: Керченський міст та сухопутний коридор через Мелітополь).

Як зазначив Ходжес, вже зараз Україна здатна потрапляти з цією метою, і Крим все більше нагадує пастку для Збройних сил РФ.

Інші новини:

війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
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