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"Примхливий дід вирішив всіх налякати": Казанський різко висловився про Путіна і оцінив, чи буде атака РФ

18 лютого 2022, 12:35

Україна - це не Чечня і не Грузія. Щоби реально розтрощити українську армію та зайняти більшість території, Росії довелося б оголошувати загальну мобілізацію.

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Путін не хоче вторгнення в Україну, вважає Казанський / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін не хоче вторгнення в Україну, проте перекинув війська до кордону, щоби привернути увагу до своєї персони. Таку думку озвучив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

За його словами, господар Кремля усвідомив, що Україна – велика країна, населення якої готове стати на захист своєї держави, передає 24 канал.

Казанський зазначив, що тих військ, які Путін стягнув до кордонів нашої держави, недостатньо, щоби захопити Україну.

"Щоби реально розтрощити українську армію та зайняти більшість території, Росії не вистачить ні 100, ні 200 тисяч військових", – сказав Казанський.

Щоби захопити Україну, російській владі довелося б оголошувати загальну мобілізацію.

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"Україна - це не Чечня і не Грузія. Легко не буде. Ситуація на Донбасі це доводить, де вже тисячі загиблих російських військових", – сказав член української делегації в ТКГ.

На думку Казанського, Путіну набридло бути в політичній ізоляції. Тож, своїми заявами і діями він просто домагається загальної уваги.

"Він здається примхливим дідом, який так поводиться через те, що його не слухають і не сприймають всерйоз його загрози - вирішив всіх налякати. Треба визнати, це спрацювало", - зазначив він.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ та американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

Пізніше старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу Майкл Кофман заявив Politico, що перспектива російського вторгнення в Україну 16 лютого 2022 року завжди перебільшувалася. Часові рамки, на які дійсно варто звернути увагу, — це 20 лютого і після.

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що російських військ на кордоні з Україною стає "більше, а не менше, і вони висуваються на бойові позиції". Вторгнення Росії може статися в будь-який момент.

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