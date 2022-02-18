УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Не вірте в український наступ!": Резніков звернувся до жителів Донбасу

18 лютого 2022, 10:54
Прослухати новину
Зупинити

РФ застосувала свою улюблену тактику перед важливими переговорами або подіями, заявив глава Міноборони.

Олексій Резніков
Україна не збирається силою брати Донбас і Крим, заявив Олексій Резніков / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував загострення в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, назвавши його військовим злочином Росії, і закликав жителів окупованих територій Донбасу не вірити в те, що обстріли здійснює українська сторона.

Як заявив глава Міноборони у Верховній Раді 18 лютого, головним об'єктом вчорашньої атаки на Донбасі з боку РФ стало мирне населення. За минулу добу ворог здійснив 60 обстрілів, 43 - із забороненої зброї.

"Одна з причин атаки - проведення Радбезу ООН за Мінськими угодами. Це тактика РФ, яку вона застосовує завжди перед важливими переговорами або подіями", - сказав Резніков.

За словами міністра оборони, Кремль готує визнання ОРДЛО за таким же сценарієм, як це було в Грузії. При цьому Україна не збирається силою брати Донбас і Крим.

"Лише політико-дипломатичним шляхом. Тому що там - наші люди", - акцентував Резніков.

Реклама

Глава Міноборони звернувся до жителів окупованих територій: "Не Україна ваш ворог, а ті, хто нібито хоче захистити від України. Не вірте в український наступ!".

Він додав, що Україна діє в межах домовленостей та готова до будь-якого розвитку подій. При цьому посилює оборону, але не має наміру здійснювати бойові дії.

Також Резніков заявив, що Київ не може підтвердити відведення російських військ від кордону України. За даними міністра оборони, російський контингент зараз налічує 129 тис. наземних військ, а разом з авіацією та морським контингентом - 149 тисяч.

"Зараз можуть бути різні дати і сценарії вторгнення, але ЗСУ все прорахували і готові до них. Імовірність вторгнення оцінюється як невисока", - додав міністр оборони.

Обстріл дитячого садка і школи на Донбасі

17 лютого під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії та були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українські військові, які служать в зоні ООС, після обстрілів на Донбасі заявили, що "готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях". Вони назвали дії окупантів підступними, цинічними і бридкими.

Інші новини:

viber
глава Міноборони ООС новини України новини Донбасу Олексій Резніков
Зараз ви переглядаєте новину «"Не вірте в український наступ!": Резніков звернувся до жителів Донбасу». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Несподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютогоНесподіваний прибуток і удача в грошах: кому зі знаків пощастить в кінці лютого Робимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єрРобимо гарний будинок: 3 секрети, які допоможуть створити нестаріючий інтер'єр Грошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютогоГрошова удача і солідний дохід: кому зі знаків очікувати до кінця лютого Вріже мороз під -15°: українці дізналися крижаний прогноз з різким похолоданнямВріже мороз під -15°: українці дізналися крижаний прогноз з різким похолоданням "У тебе неможливо не закохатися": Дорофєєва в білизні верхи на коні влаштувала пожежу в мережі"У тебе неможливо не закохатися": Дорофєєва в білизні верхи на коні влаштувала пожежу в мережі
12:52

"Якщо не купувати, то нормальна ціна": українці жахнулися вартістю овочів у супермаркетах

12:35

"Примхливий дід вирішив всіх налякати": Казанський різко висловився про Путіна і оцінив, чи буде атака РФ

12:30

Вся 40-мільйонна країна повинна зустрічати ворога у разі вторгнення РФ – ГалушкінВідео

12:10

"Що за тигриця": Юлія Саніна поманила фанатів своїми принадами в купальнику

11:59

"Розслабтеся": молдавський літак залишив "послання" біля кордонів УкраїниВідео

Реклама
11:58

Прикмети на 19 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

11:56

"Крим давно не наш": бізнесмен Корогодський скандально заступився за Аліну Паш

11:51

Українцям загрожує дефіцит цукру: названа несподівана причинаВідео

11:44

Помер радянський актор - зірка фільмів Весна на Зарічній вулиці та Невловимі месники

11:44

Убив 14-річну дівчинку, а потім танцював у СІЗО і погрожував свідкам - нові деталі трагедії в ОдесіВідео

11:35

Любовний гороскоп на тиждень 21-27 лютого: Дівам – пропозиція, Скорпіонам - ревнощі, Козерогам - подарунки доліВідео

11:33

В РФ запускатимуть ракети у межах військових навчань під керівництвом Путіна

11:04

Vodafone підняв ціну на популярний тариф: скільки заплатять українці

10:58

Дружина зірки збірної України з футболу зашкварилася закликом дружити з росіянами

10:54

"Не вірте в український наступ!": Резніков звернувся до жителів Донбасу

10:49

В разі вторгнення Росії у Києві повністю евакуюють населення – КМДА

10:39

Гороскоп на сьогодні, 18 лютого 2022: Ракам – сімейні проблеми, Левам – заздрісники, Скорпіонам - втратиВідео

10:26

"Дика богиня": Лілія Ребрик в образі фем фаталь похвалилася пружним бюстом

10:07

Стріляють не просто так: командувач ООС пояснив мету потужних обстрілів з боку бойовиківВідео

09:59

Ціни на хліб злетять: українцям назвали причину і нову вартістьВідео

Реклама
09:45

Відвели танки від українського кордону на тисячу кілометрів - заява російського Міноборони

09:43

Перед вторгненням РФ під чужим прапором застосує хімічну зброю на Донбасі - The Washington Post

09:37

Дружина Віктора Павлика підкреслила свої витончені вигини тонкою мереживною білизною

09:27

Владі відомі прізвища "п’ятої колони" у ВР, Росія може діяти через них – Данілов

09:26

У День Єднання українців об’єднала музикою Національна музична премія "Українська пісня року" актуально

09:14

У Білорусі несподівано зник понтонний міст через Прип'ять біля кордонів України - CNNВідео

08:51

Сенат США закликав Байдена збільшити тиск на Росію – резолюцію прийняли одноголосноВідео

08:35

Коронавірус в Україні 18 лютого: за добу 35 тисяч нових COVID-випадків і майже 300 жертв

08:25

Понтонний міст ні до чого: чому Україні варто почекати до кінця березняПогляд

08:12

Зменшилася ймовірність вторгнення РФ, але почастішають точкові загострення: Клімкін про дії ПутінаВідео

08:06

"Прийшли ті, хто наступатиме": військовий експерт пояснив маневри Кремля біля кордонів України

07:22

Сім'я Шуфрича купила в анексованому Криму нерухомість і зареєструвала за законами РФ - СхемиВідео

07:10

Загроза вторгнення в Україну і поразки Росії: експерт зробив прогноз щодо ситуаціїВідео

06:40

Весна вже на порозі: лютий 2022 в Україні здивує аномальною погодою

06:23

Втеча Еліт: чому один законопроект не вирішить проблемиПогляд

05:50

Як виховувати гіперактивну дитину: 10 простих порад, які зроблять вас ідеальними батьками

05:40

Найсмачніший торт з млинців на Масляну 2022: готуємо неймовірну закускуВідео

05:28

"Найбільша загроза - точковий удар": біля кордонів України 130 тисяч військових РФВідео

04:50

Вріже мороз під -15°: українці дізналися крижаний прогноз з різким похолоданнямВідео

04:28

Ця підгодівля творить дива: добриво із золи для орхідей - найкращий спосіб змусити її цвістиВідео

Реклама
04:26

Бурлеск та пристрасть: Даша Астаф'єва в еротичному корсеті показала свої пишні принади

04:20

Може захистити серце: вчені виявили нову користь від кави

03:20

Втратите всю удачу і гроші: кому ніколи не можна позичати сільВідео

03:17

Фінансовий гороскоп на тиждень 21 -27 лютого: Ракам - неймовірна удача, Козерогам - успіх, Рибам - великий кушВідео

03:16

Не по-дитячому гаряча: 16-річна донька Ольги Фреймут показала соковите декольте в дорослому вбранні

02:39

Що трапиться, якщо повністю відмовитися від цукру - коментар ендокринолога

02:10

Без фарбування і стрижки: вчені назвали спосіб зупинити процес появи сивого волосся

01:57

Путін загнав себе у пастку: експерт пояснив, чому Кремль не отримає контроль над Україною

01:13

Долар різко рвоне вгору: з'явився катастрофічний сценарій обвалення гривніВідео

00:51

Прикмети на 18 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти