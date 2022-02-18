"Не вірте в український наступ!": Резніков звернувся до жителів Донбасу

Україна не збирається силою брати Донбас і Крим, заявив Олексій Резніков / УНІАН

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував загострення в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, назвавши його військовим злочином Росії, і закликав жителів окупованих територій Донбасу не вірити в те, що обстріли здійснює українська сторона.

Як заявив глава Міноборони у Верховній Раді 18 лютого, головним об'єктом вчорашньої атаки на Донбасі з боку РФ стало мирне населення. За минулу добу ворог здійснив 60 обстрілів, 43 - із забороненої зброї.

"Одна з причин атаки - проведення Радбезу ООН за Мінськими угодами. Це тактика РФ, яку вона застосовує завжди перед важливими переговорами або подіями", - сказав Резніков.

За словами міністра оборони, Кремль готує визнання ОРДЛО за таким же сценарієм, як це було в Грузії. При цьому Україна не збирається силою брати Донбас і Крим.

"Лише політико-дипломатичним шляхом. Тому що там - наші люди", - акцентував Резніков.

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Глава Міноборони звернувся до жителів окупованих територій: "Не Україна ваш ворог, а ті, хто нібито хоче захистити від України. Не вірте в український наступ!".

Він додав, що Україна діє в межах домовленостей та готова до будь-якого розвитку подій. При цьому посилює оборону, але не має наміру здійснювати бойові дії.

Також Резніков заявив, що Київ не може підтвердити відведення російських військ від кордону України. За даними міністра оборони, російський контингент зараз налічує 129 тис. наземних військ, а разом з авіацією та морським контингентом - 149 тисяч.

"Зараз можуть бути різні дати і сценарії вторгнення, але ЗСУ все прорахували і готові до них. Імовірність вторгнення оцінюється як невисока", - додав міністр оборони.

Обстріл дитячого садка і школи на Донбасі

17 лютого під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії та були доставлені в лікарню.

При цьому в російських ЗМІ запустили дезінформацію про те, що в результаті обстрілу нібито постраждав дитсадок на території так званої "ЛНР".

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

Слідчі СБУ розпочали досудове розслідування за фактами здійснення бойовиками обстрілів селищ Станиця Луганська та Врубівка з використанням озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Українські військові, які служать в зоні ООС, після обстрілів на Донбасі заявили, що "готові зубами рвати тих, хто стріляє по дітях". Вони назвали дії окупантів підступними, цинічними і бридкими.

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