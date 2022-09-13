"Я чекала, що ти прийдеш": мама воїна ЗСУ зворушливо зустріла його у звільненому селі

Воїни ЗСУ зайшли в одне з деокупованих сіл Харківщини, де живе мама одного з бійців. Вона зі сльозами радості на очах кинулася до сина.
Голова Дергачівської сільської ради, що на Харківщині, В'ячеслав Задоренко вступив до лав Збройних сил України, щоб обороняти свою землю. Коли він разом з іншими українськими воїнами зайшов в одне з деокупованих сіл регіону, його там зворушливо зустріла його мама, котра проживає у тому населеному пункті.
Момент зустрічі зафіксували на відео побратими українського бійця. Відеоролик оприлюднили журналісти "Cуспільного".
Жінка кинулася до сина в обійми зі сльозами на очах. При цьому вона сказала, що відчувала наближення зустрічі з сином. Як знак близької зустрічі вона сприйняла те, що на її подвір’ї розквітла квітка.
"Я чекала що ти прийдеш. Зберігала всі твої речі", – сказала жінка.
Також вона подякувала побратимам свого сина і запросила усіх додому пообідати борщем. Сам Задоренко з радістю наголосив, що мама чудово виглядає.
Наступ ЗСУ на Харківщині
Нагадаємо, у Харківській області українські бійці дійшли до українсько-російського кордону і показали стіну, що відокремлює Україну від країни-агресора Російської Федерації.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вдень 13 вересня повідомила, що українські воїни уже звільнили 300 населених пунктів у Харківській області, і деокупація регіону продовжується.
Ввечері 13 вересня стало відомо, що українським військовим вдалося деокупувати ще три населених пункти в Харківській області – Липці, Глибоке і Стрілече. Вони розташовуються неподалік від кордону з Росією.
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