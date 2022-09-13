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"Я чекала, що ти прийдеш": мама воїна ЗСУ зворушливо зустріла його у звільненому селі

13 вересня 2022, 21:32

Воїни ЗСУ зайшли в одне з деокупованих сіл Харківщини, де живе мама одного з бійців. Вона зі сльозами радості на очах кинулася до сина.

Украинские военные, ВСУ
Мама воїна ЗСУ зворушливо зустріла його у звільненому селі на Харківщині/ Reuters, скрін

Голова Дергачівської сільської ради, що на Харківщині, В'ячеслав Задоренко вступив до лав Збройних сил України, щоб обороняти свою землю. Коли він разом з іншими українськими воїнами зайшов в одне з деокупованих сіл регіону, його там зворушливо зустріла його мама, котра проживає у тому населеному пункті.

Момент зустрічі зафіксували на відео побратими українського бійця. Відеоролик оприлюднили журналісти "Cуспільного".

Жінка кинулася до сина в обійми зі сльозами на очах. При цьому вона сказала, що відчувала наближення зустрічі з сином. Як знак близької зустрічі вона сприйняла те, що на її подвір’ї розквітла квітка.

"Я чекала що ти прийдеш. Зберігала всі твої речі", – сказала жінка.

Встреча воина ВСУ с мамой в освобожденном селе на Харьковщине
скрін
Встреча воина ВСУ с мамой в освобожденном селе на Харьковщине
скрін

Також вона подякувала побратимам свого сина і запросила усіх додому пообідати борщем. Сам Задоренко з радістю наголосив, що мама чудово виглядає.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, у Харківській області українські бійці дійшли до українсько-російського кордону і показали стіну, що відокремлює Україну від країни-агресора Російської Федерації.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вдень 13 вересня повідомила, що українські воїни уже звільнили 300 населених пунктів у Харківській області, і деокупація регіону продовжується.

Ввечері 13 вересня стало відомо, що українським військовим вдалося деокупувати ще три населених пункти в Харківській області – Липці, Глибоке і Стрілече. Вони розташовуються неподалік від кордону з Росією.

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