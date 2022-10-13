Калібр летів на голови українців: бійці ЗСУ збили Іглою крилату ракету РФ

Бійці ЗСУ голкою збили ракету РФ / Facebook/PVKZAHID / УНІАН

Російську крилату ракету Калібр збили бійці Збройних сил України за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу Ігла.

Відеозапис успішної атаки і її результат опублікував у Facebook блогер Sergey Naumovich.

На запису видно, як бійці ЗСУ зробили постріл, що вразив ракету РФ. Потім вони оглянули місце падіння Калібру.

"Ще одна історія про те, як на півдні наші військові збили Калібр за допомогою ПЗРК Ігла", - додав блогер.

/ Скріншот

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Росія здійснила атаки на ряд областей України. Зокрема, вибухи були чутні у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській областях. Зафіксовані попадання по об'єктах критичної інфраструктури.За даними Генерального штабу Збройних сил України, вранці 10 жовтня Росія випустила по Україні 83 ракети, 45 з них були знищені.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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