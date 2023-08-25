УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт спрогнозував, якої модифікації літаки F-16 отримає Україна

Дмитро Відоменко
25 серпня 2023, 11:39 оновлено 25 серпня, 11:39
61
Корпорація Lockheed Martin не випускає нових моделей літаків F-16 з 2016 року, а тільки модернізує, говорить експерт Валерій Романенко.
F-16, Романенко
ЗСУ можуть розраховувати на отримання американських винищувачів F - 16 і F-18-Валерій Романенко / Колаж Главред, фото ТСН і ua.depositphotos.com

Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, отримають від західних союзників американські винищувачі моделей F-16 і F-18. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова.

"Сьогодні немає найсучасніших літаків F-16-компанія Lockheed Martin не випускає їх з 2016 року, тільки модернізує. Ми можемо розраховувати на отримання американських винищувачів F-16 і F-18. Країни Європи могли б передати нам Gripen і Rafale. Однак французи сказали, що у них обмежена кількість Rafale. Французи пропонували Mirage - старі літаки, які нам і даром не потрібні. Є ще німецькі Eurofighter Typhoon, але Берлін їх навіть не пропонував. Що стосується Gripen, шведи нам говорили: ви можете протестувати літак, подивитися, чи відповідає він вимогам війни, після чого треба подумати. Але шведи поки не можуть нам їх надати. Хоча, у них майже половина флоту Gripen є на базах збереження", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Валерія Романенка:

Хто такий Валерій Романенко

Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова.

F-16 для України

Нагадаємо, що Норвегія теж дасть ЗСУ літаки F-16. Влада Норвегії вирішила передати Україні винищувачі F-16, Як пишуть тамтешні ЗМІ. Вона стане вже третьою країною-авіадонором - після Данії та Нідерландів.

Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. Міністр оборони України зазначив, що в коаліцію входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

Греція тренуватиме українських пілотів на F-16.Окремо підтверджено приєднання Греції до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
F-16 Валерій Романенко
Реклама

Головне за день

Генерал Міллі - про контрнаступ ЗСУ: прорвали першу лінію "оборони" військ РФ

Генерал Міллі - про контрнаступ ЗСУ: прорвали першу лінію "оборони" військ РФ

12:19 Світ
"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

10:40 Україна
РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

10:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

13:04

На Рівненщині загинули у воді двоє хлопчиків: до загибелі може бути причетна мати

12:54

Запасаємося до зими: які продукти та речі варто купити вже зараз на випадок блекауту

12:25

В Україні ще сильніше подорожчають бензин і дизпаливо: в чому суть

12:19

Генерал Міллі - про контрнаступ ЗСУ: прорвали першу лінію "оборони" військ РФ

12:16

"F-16 будуть в небі України навесні": авіаексперт сказав, чому треба чекати ще піврокуВідео

Путін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором - КлочокПутін готується до громадянської війни, смерть Пригожина стане каталізатором - Клочок
12:04

Favbet Foundation передав ЗСУ на фронт черговий позашляховик Nissan

11:47

Гороскоп на завтра 25 серпня 2023: Тельцю – ремонт, Льву - прорив

11:42

"Я так про тебе мріяла": Єфросиніна зворушливо привітала сина з днем народження

11:39

Експерт спрогнозував, якої модифікації літаки F-16 отримає УкраїнаВідео

Реклама
11:36

Син скандальної львівської судді Білінської захищає її в ЄСПЛ від імені України

11:26

"Виготовили, підвісили на літак, відстріляли": Катков пояснив проблеми РФ з ракетамиВідео

10:58

Увага, отрута: як відрізнити отруйного близнюка білого гриба

10:41

Українцям піднімуть мінімальну зарплату: коли і на скільки

10:40

"Маршем на Москву": РДК звернувся до ПВК Вагнер і закликав до рішучих дій

10:13

РФ застосує план В щодо війни в України, бо не може перемогти військовим шляхом – Данілов

09:52

Вороги випустили по Одеській області "Калібри" з Азовського моря: у ЗСУ прокоментували ситуацію

09:50

Як правильно святкувати Успіння Пресвятої Богородиці: що поставити на стіл

09:30

Як виникло слово "промінь" і чому Тарас Шевченко його не знав: пояснення АвраменкаВідео

09:07

Зима буде складною, очікується нелегкий опалювальний сезон - міністр енергетики

09:00

F-16 будуть у бою вже навесні, війська РФ у Криму накриємо ракетами Taurus – РоманенкоЕксклюзив

Реклама
08:56

Як правильно варити кукурудзу, щоб вона була м'якою і соковитою: 3 головних поради

08:31

"Дуже чекала на тата з фронту": батьки розповіли про загиблу в Чернігові 6-річну СофійкуФото

08:26

Для чого Путін убив ПригожинаПогляд

08:13

ЗСУ просунулися в Запорізькій області, в РФ кажуть про критичний момент - ISW

08:00

Що означає чорна вишиванка: про що говорить колір народного одягу

07:15

"США згуртували підтримку України": про що Зеленський поговорив з Байденом

07:00

Кіт кидається на ноги і кусає: що є причиною такої поведінки

06:41

У Криму прогриміли вибухи: окупанти скиглять про масовану атаку 42 дронів

06:40

Карта дня: що віщує Таро на 25 серпня

06:10

Знищення ЗРС С-400 в Криму: у чому весь цимес феєрверкуПогляд

05:35

Як почистити дуже брудний палас в домашніх умовах: найефективніший спосіб

05:00

Душа ще у світі живих: що не можна робити 9 днів після смерті близької людини

04:40

"Так швидко це не працює": військовий сказав, чому знищення мостів поки не допоможе ЗСУ

03:18

Це небезпечно: ознаки головного болю, коли треба звернутися до лікаря

02:40

Слідом за Брежнєвою: у Костянтина Меладзе відібрали ВНП в РФ

02:10

Експерт розповів, як Путін використає "вагнерівців" в Африці

01:35

"Не тієї якості, не в тій кількості": військовий експерт пояснив, як зараз РФ робить зброю

00:04

Путін виведе війська з України та сяде за стіл переговорів - ексглава ЦРУ

00:01

Як зараз виглядає красень-Супермен з серіалу "Таємниці Смолвіля"

24 серпня, четвер
23:20

Чим обробити лобове скло від дощу: що відштовхує воду

Реклама
22:57

У небі яскраві спалахи: у Севастополі прогриміли потужні вибухиВідео

22:54

Дочок Барака Обами застукали на вечірці в провокаційних нарядах

22:51

У жовтні українські пілоти відправляться до США навчатись керувати F-16 - CNN

22:28

Мінус 5 кг без дієт: Седокова розкрила свій "цікавий" секрет схуднення

22:15

"ЗСУ на порозі прориву": Залужний здивував подробицями з фронту - WSJ

22:07

"Гросу?": Молодший Ступка показав нову пасію

21:23

Зеленського ще раз запитали про загибель Пригожина: реакція "вбила"

21:20

Софія Ротару оприлюднила, як виглядає зараз - перше фото за рік

21:09

"Лукашенко в зоні ризику": Подоляк розкрив, кого Путін може прибрати наступним

21:03

Потужний вибух і величезний стовп диму: ЗСУ розбомбили базу окупантів у ТокмакуВідео

Новини України
Новини КиєваКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти