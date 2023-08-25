Експерт спрогнозував, якої модифікації літаки F-16 отримає Україна

Корпорація Lockheed Martin не випускає нових моделей літаків F-16 з 2016 року, а тільки модернізує, говорить експерт Валерій Романенко.

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ЗСУ можуть розраховувати на отримання американських винищувачів F - 16 і F-18-Валерій Романенко / Колаж Главред, фото ТСН і ua.depositphotos.com

Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, отримають від західних союзників американські винищувачі моделей F-16 і F-18. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова.

"Сьогодні немає найсучасніших літаків F-16-компанія Lockheed Martin не випускає їх з 2016 року, тільки модернізує. Ми можемо розраховувати на отримання американських винищувачів F-16 і F-18. Країни Європи могли б передати нам Gripen і Rafale. Однак французи сказали, що у них обмежена кількість Rafale. Французи пропонували Mirage - старі літаки, які нам і даром не потрібні. Є ще німецькі Eurofighter Typhoon, але Берлін їх навіть не пропонував. Що стосується Gripen, шведи нам говорили: ви можете протестувати літак, подивитися, чи відповідає він вимогам війни, після чого треба подумати. Але шведи поки не можуть нам їх надати. Хоча, у них майже половина флоту Gripen є на базах збереження", ‒ сказав він.

Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Валерія Романенка:

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова.

F-16 для України

Нагадаємо, що Норвегія теж дасть ЗСУ літаки F-16. Влада Норвегії вирішила передати Україні винищувачі F-16, Як пишуть тамтешні ЗМІ. Вона стане вже третьою країною-авіадонором - після Данії та Нідерландів.

Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. Міністр оборони України зазначив, що в коаліцію входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.

Греція тренуватиме українських пілотів на F-16.Окремо підтверджено приєднання Греції до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

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