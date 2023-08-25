Експерт спрогнозував, якої модифікації літаки F-16 отримає Україна

Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, отримають від західних союзників американські винищувачі моделей F-16 і F-18. Про це в інтерв'ю Главреду розповів авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова.
"Сьогодні немає найсучасніших літаків F-16-компанія Lockheed Martin не випускає їх з 2016 року, тільки модернізує. Ми можемо розраховувати на отримання американських винищувачів F-16 і F-18. Країни Європи могли б передати нам Gripen і Rafale. Однак французи сказали, що у них обмежена кількість Rafale. Французи пропонували Mirage - старі літаки, які нам і даром не потрібні. Є ще німецькі Eurofighter Typhoon, але Берлін їх навіть не пропонував. Що стосується Gripen, шведи нам говорили: ви можете протестувати літак, подивитися, чи відповідає він вимогам війни, після чого треба подумати. Але шведи поки не можуть нам їх надати. Хоча, у них майже половина флоту Gripen є на базах збереження", ‒ сказав він.
Дивіться на відео інтерв'ю Главреду Валерія Романенка:
Хто такий Валерій Романенко
Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова.
F-16 для України
Нагадаємо, що Норвегія теж дасть ЗСУ літаки F-16. Влада Норвегії вирішила передати Україні винищувачі F-16, Як пишуть тамтешні ЗМІ. Вона стане вже третьою країною-авіадонором - після Данії та Нідерландів.
Резніков назвав число літаків для ЗСУ і терміни передачі. Міністр оборони України зазначив, що в коаліцію входять не тільки ті країни, які мають F-16, як, наприклад, Канада.
Греція тренуватиме українських пілотів на F-16.Окремо підтверджено приєднання Греції до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.
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