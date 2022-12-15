'Як зомбі лізуть, не рахують загиблих': окупанти намагаються розтягнути фронт - Єрмак

Глава ОП перерахував основні напрямки найбільш активних бойових дій.

Андрій Єрмак розповів про ворожі атаки на фронті / president.gov.ua, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про ситуацію, що склалася на фронті.

Російські війська намагаються розтягнути фронт, щоб уникнути катастрофи взимку, написав він у своєму Telegram-каналі.

При цьому глава ОП перерахував основні напрямки найбільш активних бойових дій.

"Ворог обстрілює Херсон, намагається вдавати активність на півночі, як зомбі лізе на наші позиції в Бахмуті, створює тиск на півдні Донецької області. Росіяни не рахують загиблих. Вони розуміють, що якщо не розтягнути фронт зараз, ця зима стане для них катастрофою. Вся їхня стратегія зрозуміла. Буде важко, але ми продовжимо рух до мети – вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде", - підкреслив Єрмак.

Нагадаємо, Єрмак заявив про те, що війна Росії проти України триває. Українська держава буде готова до проведення кампанії з повернення окупованого Росією Криму.

Він розповів про те, що Україна буде готова провести військову кампанію з повернення окупованого Криму під політичний контроль Києва.

Однак точних термінів проведення операції чиновник не озвучив.

Раніше Єрмак заявив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року.

За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

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