glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Як зомбі лізуть, не рахують загиблих": окупанти намагаються розтягнути фронт - Єрмак

15 грудня 2022, 12:32
Глава ОП перерахував основні напрямки найбільш активних бойових дій.
Єрмак
Андрій Єрмак розповів про ворожі атаки на фронті / president.gov.ua, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про ситуацію, що склалася на фронті.

Російські війська намагаються розтягнути фронт, щоб уникнути катастрофи взимку, написав він у своєму Telegram-каналі.

При цьому глава ОП перерахував основні напрямки найбільш активних бойових дій.

"Ворог обстрілює Херсон, намагається вдавати активність на півночі, як зомбі лізе на наші позиції в Бахмуті, створює тиск на півдні Донецької області. Росіяни не рахують загиблих. Вони розуміють, що якщо не розтягнути фронт зараз, ця зима стане для них катастрофою. Вся їхня стратегія зрозуміла. Буде важко, але ми продовжимо рух до мети – вихід на кордони 1991 року. Інакше не буде", - підкреслив Єрмак.

'Як зомбі лізуть, не рахують загиблих': окупанти намагаються розтягнути фронт - Єрмак

Нагадаємо, Єрмак заявив про те, що війна Росії проти України триває. Українська держава буде готова до проведення кампанії з повернення окупованого Росією Криму.

Він розповів про те, що Україна буде готова провести військову кампанію з повернення окупованого Криму під політичний контроль Києва.

Однак точних термінів проведення операції чиновник не озвучив.

Раніше Єрмак заявив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться навесні наступного року.

За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Читайте більше:

Андрій Єрмак війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:51

Страх висадки десанту ЗСУ: окупанти в Криму риють окопи, траншеї та підсилюють берегову лінію - ГУР

12:32

"Як зомбі лізуть, не рахують загиблих": окупанти намагаються розтягнути фронт - ЄрмакВідео

12:27

Західні партнери зробили перший крок до закриття українського неба - СвітанВідео

12:25

Дочка Заворотнюк втекла з Росії в Дубай

12:23

Від чого залежить перемога ЗСУ і що штовхне РФ на "жест доброї волі": прогноз Bloomberg

Реклама
12:20

"Напіруетилась": Волочкова впала з каструль під час виконання циркового номера

12:03

ЗСУ тримають під вогнем логістику на лівобережжі Херсонщини, війська РФ панікують - ОК ПівденьВідео

11:55

5 дешевих способів, які врятують праску від накипу і нагару

11:45

Заступник Мінцифри Вискуб: за реформою містобудування майбутнє

11:29

Знищити "яблуко розбрату": експерт назвав головну умову завершення війниВідео

11:27

Близький друг Олега Винника показав, як співак виглядає зараз

11:20

Невиліковно хворий Брюс Вілліс переписав заповіт: хто отримає 250 мільйонів спадщини

11:07

До Конгресу США внесли резолюцію про виключення Росії з Радбезу ООН - Foreign PolicyВідео

10:54

"Загинув експрезидент України": пропагандисти РФ зганьбилися диким фейкомВідео

10:44

Ахеджакова поплатилася за засудження війни і підтримку України

10:39

Військовий експерт пояснив, чи зможе система Patriot "пачками" збивати іранські дрони

10:29

Омолоджувальні стрижки для круглого обличчя 2023: 4 вдалі варіанти, що дійсно роблять стрункою

10:24

"Вирішальна перевага" над РФ: Захід може озброїти Україну винищувачами - ЗМІВідео

10:15

Штаб ССО отримав потужний генератор від Олега Крота з TECHIIA

10:00

День Святого Миколая 2023: що можна і що не варто дарувати дітям

Реклама
09:53

Ротація військ і додатковий призов: у Зеленського пояснили ситуацію з мобілізацією в УкраїніВідео

09:52

"Дізнаємося до Нового року або після": експерт оцінив чутки про зброю ЗСУ, здатну бити по МосквіВідео

09:49

США планують надати Україні комплекти "розумних" бомб - The Washington PostВідео

09:25

Олег Катков: Передача Україні ЗРК Patriot - передумова для появи винищувачів НАТОВідео

09:17

НАТО і ЄС скоро закличуть Кремль вивести армію з України - PoliticoВідео

09:10

Від ЗСУ не втік: під Бахмутом ліквідували вагнерівця-кілера "Колобка"

08:53

Бойовий радіус дрона - 930 км: у Туреччині здійснив перший політ ударний БПЛА Baykar KızılelmaВідео

08:45

Під Бахмутом грузинські бійці ЗСУ відправили "до Кобзона" цілу групу "вагнерівців"

08:42

Росія без Путіна: еліти в РФ не випускають диктатора до людей - військовий ЗСУВідео

08:33

Попереду вже не артилерійські, а ракетні дуеліПогляд

08:15

Гороскоп на сьогодні 15 грудня: Ракам - занепокоєння, Стрільцям - зміни і роздратування

08:06

Війська РФ провалилися в Україні, тому Путін в безсиллі боїться виступати перед публікою - ISWВідео

07:51

"Мільйон доларів кожному українцю": експерт розповів, коли Росія почне виплачувати репараціїВідео

07:35

Обізнані люди не ставлять мікрохвильову піч на холодильник: у чому причина

07:18

Китай зробив ставку на РФ: Пекін більше купуватиме нафти, газу і посилить зв'язки з Москвою - WSJВідео

06:57

Три знаки зодіаку, які розбагатіють у 2023 році: астролог розповів, хто притягуватиме грошіВідео

06:31

Армія України готується до різних сценаріїв найближчими місяцями - ЗалужнийВідео

06:13

Каскадна деокупація: як ЗСУ переходять на стандарти НАТОПогляд

06:00

З Днем працівників суду: яскраві картинки та чудові привітання у віршах та прозіФото

05:00

Від чого псується батарея ноутбука: 7 порад, як не добити акумулятор "робочої конячки"

Реклама
04:05

Розвал і міжусобні війни: полковник пояснив, що діятиметься в РФ після перемоги УкраїниВідео

03:20

Найніжніші котлети, від яких всі будуть в захваті: смачний та швидкий рецептВідео

03:03

Військовий експерт спрогнозував, де ЗСУ влаштують нову "бавовну"Відео

02:41

Оля Полякова засвітила ямочки на попереку в сукні зі скандально глибоким вирізом на спині

02:37

"Як кінь": Волочкова в прозорій сукні стала посміховиськомВідео

02:10

Завалило снігом і заморозило до -18º: українців попередили про небезпечний циклон з півдняВідео

01:35

"РФ потрібно 1000 років, щоб закрити все небо": Росія не може захистити аеродроми і мости – СвітанВідео

01:00

Гороскоп на тиждень 19-25 грудня 2022: Рибам - компроміси, Левам - поїздки, а Тельцям - робота

00:51

Прикмети на 15 грудня: які 2 речі потрібно зробити кожному, щоб залучити багатствоВідео

00:02

Лукашенко блефує перед Путіним: Жданов про загрозу наступу БілорусіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграмНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Календар 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти