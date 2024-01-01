'Як зомбі їдуть': РФ перекинула резерви й пішла на штурм важливого вузла на сході

Окупанти намагалися штурмувати на кількох напрямках, проте зазнали відчутних втрат.

https://glavred.net/ukraine/kak-zombi-edut-rf-perebrosila-rezervy-i-poshla-na-shturm-vazhnogo-uzla-na-vostoke-10529786.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки російських окупантів / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада

Російські окупанти продовжують наступальні дії, незважаючи на те, що зазнають втрати, розповів начальник служби зі зв'язків з громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Напередодні ворог здійснив 55 спроб наступів по всій лінії фронту, з яких на Лимансько-Куп'янському напрямку – 15, повідомив він у коментарі Каналу 24.

За його даними, окупанти намагалися штурмувати село Синьківка поблизу Куп'янська, де нещодавно їхні підрозділи ще раз зазнали втрат.

відео дня

"Вони (окупанти, – ред.) як зомбі їдуть по одній і тій же дорозі, де їх техніку вже знищували. Там лежать руки і ноги їх "200-х", а вони і далі продовжують туди їхати. В принципі, нехай так і залишається", – підкреслив представник Сухопутних військ.

Він каже, що на всьому Лимансько-Куп'янському напрямку ворог також здійснив 618 артилерійських та мінометних обстрілів. У відповідь Сили оборони знищили 257 окупантів та 43 одиниці техніки.

"Ворог не припиняє спроби атакуючих дій. (Силам оборони - ред.) зрозумілі його напрямки наступу. (Ворог - ред.) не рахується з людськими втратами, а свої атаки супроводжує технікою. Успіхів на Лимансько-Куп'янському напрямку у ворога немає ", – зазначив український офіцер.

Фітьо додав, що ворог активно використовує техніку практично на всіх ділянках фронту. Втім, українські воїни готові до такого сценарію, так що наша артилерія і FPV-дрони зупиняють наступальні потуги агресора дуже швидко.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ стягнула резерви і пішла на захоплення ключового вузла на сході. Противник намагається захопити населений пункт Синьківка, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ просуваються на Лівобережжі Херсонщини і захоплюють нові позиції. Українські сили продовжили наземні операції на східному березі Херсонської області.

Також аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що українські війська продовжують ведення наступальних операцій на Заході Запорізької області. Окремо, ЗСУ успішно контратакували на захід від Работіно.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.