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Як вакцинуватися громадянам з підробленим COVID-сертифікатом: алгоритм дій

11 грудня 2021, 01:16

У МОЗ пояснили, як люди, які купили підроблений документ про вакцинацію від коронавірусу, можуть отримати щеплення.

Громадяни з підробленим COVID-сертифікатом можуть отримати щеплення / УНИАН

Громадяни, які мають підроблений сертифікат про COVID-вакцинацію, можуть отримати щеплення від коронавірусу. У такому разі їм доведеться зізнатися у наявності несправжнього сертифікату.

Про це сказав під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Зараз медики змушені відмовляти таким людям у щепленні, адже дані про те, що вони нібито вакциновані, є у базі.

У Міністерстві охорони здоров’я зараз хочуть врегулювати цю ситуацію, щоб люди, які купили сертифікати про вакцинацію, не несли кримінальної відповідальності.

Віктор Ляшко розповів про алгоритм, за яким громадяни, які купили підроблені сертифікати, зможуть вакцинуватися. Насамперед є принципова умова – вони повинні зізнатися у скоєному і сприяти правоохоронцям у розслідуванні.

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Отже, людина повинна діяти за наступною схемою:

  • звернутися до сімейного лікаря або медичного працівника у пункті вакцинації,
  • поліцейські відкриють кримінальне провадження, у якому покупець підробленого документа буде фігурантом,
  • пізніше за клопотанням прокурора через суд з людини знімуть статус "учасника кримінального провадження",
  • спряти розслідуванню розкриття злочину.

"Саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше купила документ", – зазначив Віктор Ляшко.

читайте також"Колять людей, як собак на вулиці": чоловік влаштував скандал у центрі вакцинації в ПолтавіУ той же час звільнення від кримінальної відповідальності не стосуватиметься осіб, які організовували або брали участь у продажі підроблених документів, додав очільник МОЗ.

Ляшко також нагадав, що у Верховній раді на розгляді перебуває проєкт закону №6084 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів щодо проведення профілактичних щеплень". Його прийняли за онову 2 листопада цього року.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області жителя Кривого Рогу засудили до в'язниці. Він проведе 25 місяців за ґратами за підробку сертифікатів про вакцинацію.

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