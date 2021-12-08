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Кожен другий - щеплений від COVID-19 хоча б однією дозою: МОЗ назвав регіони-лідери з вакцинації

8 грудня 2021, 17:54

Повністю вакцинувати від коронавірусу більше 50% дорослого населення вдалося тільки у Києві.

вакцинація
Три регіони України вакцинували більше половини дорослого населення одним щепленням - Ляшко / УНІАН

У Києві два щеплення проти COVID-19 зробили понад 65% місцевих жителів. Причому тільки столиці вдалося повністю вакцинувати більше половини дорослих жителів. У Київській області зробили щеплення близько 49% городян. За показниками вакцинації від коронавірусу першою дозою лідирують Київ, Київська та Полтавська області. До них вже наближаються Дніпропетровська та Черкаська області. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Під час свого брифінгу у середу, 8 грудня, він розповів про те, що Київ лідирує за показниками вакцинації дорослого населення від коронавірусу. Наздоганяє столицю Київська область.

читайте такожВ Україні буде розширено перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19"50% позначку з повним курсом вакцинації сьогодні подолано тільки в місті Києві, де вже зробили два щеплення понад 65% городян. До цього показника наближається Київська область, майже 49%", - зазначив Ляшко.

Крім того, за словами міністра, три області України вакцинували понад 50% жителів хоча б однією дозою. Серед них Київ, Київська область та Полтавська область. Дніпропетровська та Черкаська області вже наближаються до такого показника.

"Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%, Київська область - понад 55% і Полтавська область - майже 52%. Вже наблизилися до цього показника Дніпропетровська область 49% і Черкаська область - 47%", - підкреслив Віктор Ляшко.

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Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Міністерстві охорони здоров'я у листопаді заявляли, що кожен третій житель України зробив щеплення від коронавірусу. Відомство встановило підвищений попит на вакцинацію і очікувало, що люди продовжать вакцинуватися прискореними темпами.

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що в листопаді показники щодо вакцинації проти COVID-19 суттєво зросли. Всього за минулий місяць було зроблено 7,1 млн щеплень.

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький казав, що в Україні не буде масової обов'язкової вакцинації проти коронавірусної інфекції.

МОЗ розширив список професій, працівникам яких належить зробити щеплення від коронавірусу в обов'язковому порядку. Йдеться про співробітників установ сфери управління центральних органів виконавчої влади, центрів соціальних послуг та працівників підприємств критичної інфраструктури. Рішення має набути чинності 9 грудня.

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