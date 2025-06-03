Росіяни жаліються на повторну атаку на Кримський міст – деталі

Рух Кримським мостом перекрили.

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Атака на Кримський міст / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з відео

Коротко:

Росіяни повідомляють про повторну атаку на Кримський міст

Рух мостом перекрито

Кримський міст, ймовірно, під повторною атакою. Зокрема, російські Telegram-канали пишуть, що цього разу міст буцімто під ударом "безекіпажних катерів".

Також окупанти в Севастополі закрили рейд через бухту. Морський пасажирський транспорт призупинив рух. Перекрито рух й Кримським мостом.

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Варто зауважити, що підтвердження інформації про повторну атаку наразі немає.

Водночас, самопроголошений губернатор окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що до 16:00 російський флот нібито проводить "тренування розрахунків ППДО із застосуванням різних видів зброї".

Реакція на підрив опори Кримського мосту

Варто додати, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко наголосив, що СБУ за останні 72 години не тільки провела операції світового рівня, але буквально показувала їхнє проведення в прямому ефірі.

"Коли востаннє ви бачили таке reality-show, коли вам у прямому ефірі показують то знищення авіаційної компоненти ядерної тріади, то підрив опори Керченського мосту? Ну, а те, що підрив Керчинського мосту транслювався з російських же відеокамер, це взагалі окрема тема для розмови", - написав він.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, Служба безпеки провела нову унікальну спецоперацію. Україні втретє вдалося уразити Кримський міст, цього разу під водою. Операція тривала декілька місяців. Спершу агенти СБУ замінували опори моста, а у вівторок, 3 червня, близько 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше говорив, що незаконно зведений російськими окупантами Кримський міст досі залишається цілим, оскільки має щільну систему оборони.

Крім того, військовий експерт Роман Світан заявив, що Крим є досить легкою для України ціллю, адже географічно Крим є "оперативним котлом" і знищити Керченський міст - не таке вже складне завдання при наявності відповідних засобів.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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