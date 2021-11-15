Як врятуватися від небезпечного штаму Дельта: Комаровський дав просту пораду

Євген Комаровський пояснив, що знижує ризики зараження COVID-19.
Відомий лікар-педіатр Євген Комаровський назвав два найдієвіших способи зупинити епідемію коронавірусу.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, головними умовами зупинки подальшого поширення штаму Дельта в Україні є вакцинація та провітрювання приміщень.
При цьому медик закликав людей вакцинуватися не вибираючи щеплення.
"Я повторюю одне і теж вже кілька разів на підставі науки. Якщо у вас є доступ до будь-якої вакцини від коронавірусу, якщо ви перехворіли все одно вакцинуйтеся", - зазначив оен.
Він також пояснив, що вентиляція приміщень знижує ризики зараження COVID-19.
"Вірус передається потоками повітря, чим вище концентрація вірусу в повітрі - тим більше ризик захворіти. Зменшити концентрацію вірусу в повітрі можна тільки вентиляцією простору. Відкриті вікна, відкриті кватирки, організація масових заходів тільки на свіжому повітрі. І не лізьте в натовп", - каже лікар.
Комаровський додав, що вибирати для походів в супермаркет потрібно не години пік і не пускайте в людні місця бабусь і дідусів. Також не варто забувати про свіжих і чистих масках для захисту.
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Нагадаємо, раніше Комаровський заявив про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.
За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.
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