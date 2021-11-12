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Комаровський повідав, з якої риби небезпечно готувати суші

12 листопада 2021, 02:36

Педіатр рекомендує купувати тільки рибу, що побувала в умовах глибокої заморозки. Такий продукт - безпечний.

Комаровський
Комаровський назвав кращу рибу для суші / РИА Новости

Відомий доктор Євген Комаровський розповів, чим корисна риба, скільки потрібно з'їдати на тиждень, яку рибу не можна купувати, і навіть назвав таку, яку не можна використовувати для приготування суші.

Яка риба небезпечна

Медик каже, що суперечки про те, яка риба краще - дика, спеціально вирощена, річкова, морська - можна вести нескінченно.

Але відповідь лише одна: у випадку з рибою головне - безпека. Тому її ніколи не можна купувати"з рук".

"Наприклад, річкова риба, вона завжди дуже корисна. Містить все необхідне для здоров'я. Але ми ризикуємо разом з цією рибою з'їсти личинки глистів, тощо", - говорить Комаровський.

Купуйте тільки рибу промислової заморозки

Педіатр рекомендує купувати тільки рибу, що побувала в умовах глибокої заморозки. Такий продукт - безпечний.

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Особливо якщо мова йде про приготування суші. Адже для японської страви ми фактично беремо сирий продукт.

"Більшість личинок глистів гине при глибокому заморожуванні. Тому віддавати перевагу потрібно рибі, замороженій промислово", - стверджує лікар.

Скільки риби потрібно вживати в тиждень

Доктор Комаровський каже, що для дитини і дорослого оптимально - дві порції риби в тиждень (одна порція - 140 грам). Якщо хочете і можете - їжте більше - до чотирьох порцій, це 530 грам на тиждень.

"Величезна кількість досліджень, які говорять, що риба реально зменшує ризик багатьох онкологічних захворювань, зменшує ризик ожиріння", - додав педіатр.

Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявляв про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.

За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.

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риба суші Євген Комаровский
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