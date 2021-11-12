Комаровський повідав, з якої риби небезпечно готувати суші

Педіатр рекомендує купувати тільки рибу, що побувала в умовах глибокої заморозки. Такий продукт - безпечний.
Відомий доктор Євген Комаровський розповів, чим корисна риба, скільки потрібно з'їдати на тиждень, яку рибу не можна купувати, і навіть назвав таку, яку не можна використовувати для приготування суші.
Яка риба небезпечна
Медик каже, що суперечки про те, яка риба краще - дика, спеціально вирощена, річкова, морська - можна вести нескінченно.
Але відповідь лише одна: у випадку з рибою головне - безпека. Тому її ніколи не можна купувати"з рук".
"Наприклад, річкова риба, вона завжди дуже корисна. Містить все необхідне для здоров'я. Але ми ризикуємо разом з цією рибою з'їсти личинки глистів, тощо", - говорить Комаровський.
Купуйте тільки рибу промислової заморозки
Педіатр рекомендує купувати тільки рибу, що побувала в умовах глибокої заморозки. Такий продукт - безпечний.
Особливо якщо мова йде про приготування суші. Адже для японської страви ми фактично беремо сирий продукт.
"Більшість личинок глистів гине при глибокому заморожуванні. Тому віддавати перевагу потрібно рибі, замороженій промислово", - стверджує лікар.
Скільки риби потрібно вживати в тиждень
Доктор Комаровський каже, що для дитини і дорослого оптимально - дві порції риби в тиждень (одна порція - 140 грам). Якщо хочете і можете - їжте більше - до чотирьох порцій, це 530 грам на тиждень.
"Величезна кількість досліджень, які говорять, що риба реально зменшує ризик багатьох онкологічних захворювань, зменшує ризик ожиріння", - додав педіатр.
Нагадаємо, раніше Євген Комаровський заявляв про те, що коронавірус може передаватися аерозольним шляхом.
За його словами, вентиляція приміщення і відкриті кватирки виявляються набагато більш ефективним способом профілактики, ніж всі маски разом узяті.
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